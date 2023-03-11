«المعرفة»: 3 % زيادة رسوم المدارس الخاصة في دبي العام الدراسي المقبل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي نسبة زيادة الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل 2023 - 2024 بواقع 3 %، وذلك بناءً على دراسة الوضعين الاقتصادي والأكاديمي في منظومة التعليم المدرسي الخاص في الإمارة، وبما يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، ويضمن مواصلة الارتقاء بجودة التعليم واستدامته في مختلف المناهج التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة في دبي.

تنظيم

ويتم تنظيم الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة بدبي استناداً إلى إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية في دبي، والذي يربط بين تقييم جودة التعليم في كل مدرسة خاصة وبين النسبة السنوية المقررة لتعديل الرسوم للعام الدراسي القادم 2023 - 2024، وسيتم تحديد المدارس التي تستحق الزيادة بحسب نتائج الرقابة المدرسية التي ستكشف عن نتائجها قبل بداية العام الدراسي المقبل.

وبحسب إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية في دبي، يحق للمدرسة الخاصة التي ترتقي بتقييمها بحسب الرقابة المدرسية من فئة «ضعيف جداً» إلى «ضعيف»، أو من فئة «ضعيف» إلى «مقبول»، ومن فئة «مقبول» إلى فئة «جيد» طلب تعديل رسومها بما يعادل ضعف النسبة المئوية المقررة. في المقابل، يحق للمدرسة الخاصة التي حافظت على التقييم ذاته لآخر دورة كاملة من الرقابة المدرسية طلب تعديل رسومها بما يعادل النسبة المئوية المقررة.

ويحق للمدرسة الخاصة التي ترتقي بتقييمها من فئة «جيد» إلى فئة «جيد جداً» تعديل رسومها بما يعادل النسبة المئوية المقررة مضروباً في 1.75، والمدرسة التي ترتقي بتقييمها من «جيد جداً» إلى فئة «متميز» طلب تعديل رسومها بما يعادل النسبة المئوية المقررة مضروباً في 1.5، وفي حال سجلت المدرسة تراجعاً في تقييمها، فلا يحق لها طلب تعديل رسومها للعام الدراسي القادم.

جودة التعليم

وحسب الإطار يتم الاعتماد بشكل أساسي عند احتساب تعديلات الرسوم المدرسية على عامل جودة التعليم وفقاً لتقييم جهاز الرقابة المدرسية والنسبة المقررة لتعديل الرسوم المدرسية، بحيث يحق للمدرسة الخاصة التي حافظت على التقييم ذاته لآخر دورة كاملة من الرقابة المدرسية طلب تعديل رسومها بما يعادل النسبة المئوية المقررة، وفي حال سجلت المدرسة تراجعاً في تقييمها، فلا يحق لها طلب تعديل رسومها للعام الدراسي القادم.

وقال محمد أحمد درويش المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «تستند المنهجية المتبعة بإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة بدبي إلى جودة التعليم، كأحد العناصر المحورية لاحتساب تعديلات الرسوم المدرسية، بما يلبي احتياجات أولياء الأمور من جهة، ويعزز من جودة الخيارات التعليمية المتنوعة المتوفرة أمامهم من جهة أخرى».

زيادة

وسجلت المدارس الخاصة في دبي زيادة في معدلات التحاق طلبتها بـ4.5 % في المئة منذ نهاية العام الدراسي الماضي 2021 - 2022م، كما شهدت دبي افتتاح نحو 22 مدرسة خاصة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ تحتضن الإمارة 216 مدرسة خاصة تطبق 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً.

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