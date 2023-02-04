طلاب ماجستير إدارة الابتكار في «كلية محمد بن راشد» يستعرضون مشاريعهم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم طلاب برنامج ماجستير إدارة الابتكار في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مشاريعهم النهائية أمام لجنة تحكيم من نادي كابيتال كلوب دبي، والنادي هو مجموعة عالمية من قادة الأعمال والمبتكرين والمفكرين الذين يعملون على تشكيل مستقبل أفضل للمنطقة والعالم.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يعد برنامج ماجستير إدارة الابتكار في الكلية أحد البرامج القليلة في العالم التي تركز على الابتكار في مجال القيمة العامة، حيث يجسد البرنامج مهمتنا بتدريب وتمكين قادة الغد، ونحن نسعى جاهدين في كلية محمد بن راشد لرفع مستوى الوعي حول أهمية الحوكمة والسياسة والابتكار في السياسة العامة».

وأضاف: «إن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هي أول مؤسسة بحثية وتعليمية تركز على الحوكمة والسياسة العامة في العالم العربي، وإن تعاوننا مع كابيتال كلوب دبي، يعزز من دورنا في إشراك القطاع الخاص في التعليم الحكومي ويسمح لنا بتبادل الخبرات وأحدث التجارب في السوق».

نخبة

من جانبه قال محمد كرماوي، المدير العام لكابيتال كلوب دبي: «يمثل أعضاؤنا نخبة من قادة الفكر وصناع القرار في جميع القطاعات، ويسعدنا إنشاء منصة للتعاون وخلق المعرفة مع الأوساط الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص».

وركزت مشاريع الطلاب المقدمة أمام نادي كابيتال كلوب دبي على الاقتصاد الدائري، خصوصاً مشاريع إهدار الطعام والموضة السريعة، وفي أقل من شهرين أجرى الطلاب مقابلات مع 60 شخصاً، وجمعوا ما يقرب من 1000 «لحظة من الحقيقة» في رحلة العميل وحددوا المجالات التي تعيق التقدم نحو اقتصاد دائري.

وكانت النتيجة الرئيسية في كلا المشروعين هي قلة الوعي العام بما يعنيه الاقتصاد الدائري والفرق بين إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، والجدير بالذكر أن ثقافة الموضة السريعة غالبًا ما ظهرت كمتغير رئيسي عندما يشتري الأفراد ملابس وطعاماً أكثر مما يحتاجون إليه، حيث قدمت المجموعتان استراتيجيات للمستهلكين وقطاع البيع بالتجزئة واستراتيجية الحكومة لمواجهة هذه التحديات، بينما قدم أعضاء اللجنة ملاحظاتهم على هذه المشاريع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز