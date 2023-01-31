«التربية» تستحدث مسابقتين لرواد الأعمال خلال «مهرجان العلوم والابتكار»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق الدورة السادسة للمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي سيقام في باحة الآرينا بمدينة «الفستيفال» بدبي خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل، وذلك بالتزامن مع بدء شهر الابتكار، وستعرض الوزارة 150 مشروعاً من أجود المشاريع الطلابية المقدمة لها من قبل 290 طالباً يشاركون في 29 جائزة تعقد خلال أيام الحدث، وكشفت الوزارة عن استحداث مسابقتين لرواد الأعمال خلال المهرجان، الأولى مسابقة «رواد الأعمال الصغار» تستهدف طلبة رياض الأطفال حتى الصف الرابع، والثانية «مسابقة رائد الأعمال القادم» وتستهدف طلبة الجامعات. جاء ذلك خلال الإعلان عن تفاصيل المهرجان في مؤتمر صحافي عقدته وزارة التربية والتعليم في الآرينا بمدينة «الفستيفال» بدبي، ويهدف المهرجان إلى النهوض بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات عبر إطلاق وتنفيذ مبادرات مبتكرة ونوعية في هذه المجالات، وتعزيز الشغف بها لدى الطلبة والعاملين في المجال التربوي ومختلف شرائح المجتمع.

4 فئات

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات رئيس اللجنة العليا للمهرجان، إن المهرجان بنسخته الجديدة يشمل أربع فئات هي علوم وتكنولوجيا، وعلوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات، والعلوم البيولوجية والبيئة، والعلوم الاجتماعية والسلوكية.

ولفتت إلى صعوبة اختيار المشاريع للنسخة الجديدة نظراً للتطور الكبير الذي نشهده في نوعية المشاريع المتقدمة، حيث كانت النقاط الفارقة بين المشاريع متقاربة جداً، ما صعبت اختيار أفضل 100 مشروع متأهل من بين 2274 مشروعاً شارك في المرحلة الأولى.

وتفصيلاً أوضحت أن المهرجان يشتمل على عدة أقسام رئيسية أهمها معرض المشاريع البحثية العلمية المتأهلة في مسابقة الإمارات للعالم الشاب، الذي تأهل فيها أفضل 100 مشروع من بين 2274 مشروعاً مقدماً من 4475 طالباً من 418 مدرسة حكومية وخاصة وتطبيقية، ومختبر الابتكار الذي يشتمل على مسابقة رواد الأعمال الصغار الذي تأهل فيها 25 مشروعاً من بين 700 مشروع مقدم ويتنافس فيها 32 طالباً، ومسابقة رائد الأعمال القادم، وتأهل فيها 25 مشروعاً وينافس فيها 36 طالباً من مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص من طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى مؤتمر مصاحب للمهرجان ويعد منصة لاستعراض بعض التجارب الرائدة في مجال ريادة الأعمال على المستوى الوطني والإقليمي، فضلاً عن إقامة مهرجان عائلي يعزز التوعية المجتمعية بأهمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال ضمن أجواء عائلية تجمع ما بين التعلم والمرح والترفيه.

وأوضحت أن فلسفة الوزارة التربوية قائمة على تكريس مفاهيم الابتكار والإبداع وربط الطلبة بمهارات القرن 21، وتزويدهم بالمعارف المتقدمة وترسيخ نهج الإبداع في ذواتهم، وهذا ما تحرص الوزارة على بلورته ضمن رسالتها التربوية تحقيقاً لاستدامة التعليم وصناعة عقول وطنية تسهم في ريادة الإمارات في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال.

وأضافت أن الوزارة حريصة على تنفيذ المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار كل عام، نظراً للمردود التربوي الكبير الذي يقدمه ليس على مستوى الطلبة فحسب، بل والمجتمع بمختلف شرائحه، لافتة إلى أن التطوير المستمر لأقسامه وفعالياته، أكسبه قيمة مضافة وجعله يواكب آخر المستجدات في مجال الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي، وبالتالي تحقيق مخرجات نوعية تنعكس إيجاباً على الطلبة والتربويين والمتخصصين ومختلف فئات المجتمع وذلك تماشياً مع رؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

فعاليات

ومن جانبها قالت حصة العوضي مديرة إدارة الموهبة والابتكار في وزارة التربية والتعليم، إن المهرجان يوفر بيئة جاذبة لكل من المتعلمين والمعلمين، تعزز شغفهم بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، وتطور مهاراتهم البحثية وقدراتهم في مختلف مجالات ريادة الأعمال مما يسهم في تأهيلهم للمهن المستقبلية ويمكنهم من الانطلاق في عالم ريادة الأعمال ويُتيح لمواهبهم ومعارفهم الجديدة وابتكاراتهم أن تضيف إلى التنمية الاقتصادية والمستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إن الابتكار والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال تشكل ركائز الاقتصاد التنافسي المستدام القائم على المعرفة والإنتاجية العالية، والذي يقوده رواد الأعمال في بيئة مواتية للأعمال التجارية.

المهرجان بالأرقام:

290 طالباً وطالبة يشاركون في مختلف المسابقات

150 مشروعاً ريادياً تعرض خلال الفعاليات

29 جائزة تعقد خلال أيام الحدث

25 مشروع متأهل من بين 2274 ضمن مسابقة «العالم الشاب»

25 مشروعاً متأهلاً في «رائد الأعمال القادم»

25 مشروعاً متأهلاً من بين 700 ضمن «رواد الأعمال الصغار»

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