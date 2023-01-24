جامعة زايد تدشن «نادي الاستدامة» استعداداً لـ«COP28»

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشنت جامعة زايد، ممثلة بكلية الدراسات متداخلة التخصصات، «نادي الاستدامة» مطلع العام الجاري، في مقر الجامعة بفرعيها بأبوظبي ودبي، والذي يهدف إلى تشجيع الطلبة على المشاركة في أهداف التنمية المستدامة بكل مجالاتها، ونشر الوعي المجتمعي داخل وخارج الحرم الجامعي بقضايا الاستدامة، بالإضافة إلى تجهيز أعضائه للمشاركة في «COP28» والذي ستستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل.

وأوضحت الدكتورة سوزانا المساح أستاذ الاقتصاد والتنمية المستدامة في كلية الدراسات متداخلة التخصصات بجامعة زايد لـ«البيان»، أن النادي يتبنى قضية التغير المناخي كمحور أساسي لأجندة عمله خلال 2023 وذلك بهدف إعداد الطلاب لـ«COP28».

ونظم النادي فعاليتين خلال أكتوبر ونوفمبر 2022 تزامناً مع «COP27»، مشيرة إلى أن أجندة عمل النادي تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الشهرية التي تهدف إلى تعزيز مفهوم الاستدامة لدى الطلبة الذين سيصبحون صناع قرار وأرباب أعمال وموظفين في المستقبل، وتوعيتهم بخطورة التغييرات المناخية ودور المجتمع في مواجهتها.

فكر

وأشارت إلى أن الاستدامة لا تأتي بالعمل وحده وإنما تنبع من الفكر والإحساس بالمسؤولية تجاه الاقتصاد والمجتمع والبيئة على نحو تكاملي، والهدف الأسمى من إنشاء النادي غرس الفكر المستدام في المجتمع الشبابي، بالإضافة إلى التواصل مع المجتمع وإشراك أفراده في المسؤولية المجتمعية من خلال تبادل التجارب والخبرات حول هذا الموضوع. وأضافت: يعتبر الطالب محوراً أساسياً في العملية التعليمية وإشراكه في الأنشطة المتعلقة بالاستدامة يضيف ويثري المجتمع.

توعية

وأكدت أن الكلية من خلال «قسم الاستدامة» ملتزمة بدعم المبادرات التي تصب في مجال توعية الشباب بمجالات الاستدامة وأهمية الحفاظ على كوكبنا من التغييرات المناخية، بغرض تعزيز الوعي بضرورة تغيير السلوكيات والعادات والممارسات التي من شأنها أن تفاقم مشكلة المناخ وتأثيراته على الكوكب، مشيرة إلى أن هذه المبادرات بدورها تسهم في مواصلة تحقيق الرؤية الأولى للجامعة بالريادة والتميز على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأوضحت الدكتورة المساح، أن الكلية دشنت درجة البكالوريوس في الاستدامة وتستقبل الطلاب اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني خلال العام الأكاديمي الجاري.

ونوهت بأن النادي نظم فعالية خلال الأسبوع الجاري استهلت باستعراض ملخص تفصيلي حول تمثيل وفد من جامعة زايد في مؤتمر الأطراف «COP27»، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر الشقيقة، لتمثيل دولة الإمارات ضمن وفدها الرسمي في المفاوضات الدولية.

وأضافت أن الطلبة قاموا خلال هذه المشاركة بممارسة أساليب التفاوض ورصد مخرجات وتوصيات المؤتمر بغرض توعية طلبة جامعة زايد بها والمجتمع من حولهم بشأن مواجهة المجتمع المحلي والدولي للتغيرات المناخية.

الحياد المناخي

وأشارت إلى أن الفعالية التي نظمها نادي الاستدامة، هدفت إلى توعية الطلبة بالمبادرة الاستراتيجية التي أعلنتها الدولة لتحقيق الحياد المناخي باعتبارها الأولى في الشرق الأوسط كمحرك التزام وطني يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050.وأفادت بأن النادي قام بتعزيز الوعي لدى الطلبة بخطورة الاستخدام اللاواعي للبلاستيك بغرض الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

ومن ناحيتها، قالت الطالبة علياء أهلي رئيسة نادي الاستدامة بجامعة زايد: إن النادي يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى فئة الشباب من الطلبة والخريجين بقضايا المناخ، وتأهيلهم ليكونوا فاعلين مع أهداف الدولة الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، عن طريق تنظيم ورش عمل وندوات ومحاضرات، وتحفيزهم على عمل مشاريع وإعداد أبحاث تصب وتخدم هذا الهدف وتجد الحلول لتحديات مخاطر التغييرات المناخية.

خطة عمل

يعكف نادي الاستدامة على إعداد خطة عمل سنوية تضم محاور شهرية تتعلق بالاستدامة والمناخ تتضمن أنشطة وفعاليات تخدم شهرياً كل محور بهدف تعزيز الفكر الواعي بمثل هذه القضايا، لدعم رؤية دولة الإمارات من خلال تشجيع سلوك الأفراد ليصبحوا أكثر مسؤولية عن العمل المناخي على كوكبنا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز