إدارات مدرسية تدرّب الطلبة على هيكل الامتحانات و«أسئلة البونص»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أبدت إدارات مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم استعداداتها المكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، إذ تجري المدارس تدريبات مكثفة لطلبتها على هيكل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، التي وضعته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في كل مادة امتحانية، إضافة إلى أسئلة المكافأة «البونص» والتي تحاكي مهارات التفكير العليا والاختبارات الدولية التي ترتكز على المهارات، والتي تأتي في 5 أسئلة وتم تخصيص 5 درجات لكل سؤال من أسئلة المكافأة، بإجمالي 20 درجة مكافأة للطالب، إلى جانب مضاعفتها حصص المراجعة وتنظيم حصص تقوية، وعمل تهيئة نفسية للطلبة من خلال تقديم نصائح عن طريق الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين، وفتح المجال للطلبة بالتحدث مع المعلمين والتأكد من أي استفسار.

ووجهت المدارس إضاءات أكاديمية للطلبة حول أسئلة المكافأة «Bonus»، إذ يتوجب على الطالب حل الأسئلة جميعها بدقة وتركيز ثم الانتقال لأسئلة المكافأة، وتم تخصيص أربع درجات لكل سؤال من أسئلة المكافأة، مؤكدين في الوقت ذاته على مراجعة المادة وفق النواتج التعليمية الموجودة في هيكل الامتحانات المتوفرة عبر بوابة التعلم الذكي، والتي تم إرسالها على مجموعات الصفوف، بالإضافة إلى مراجعة الملفات الخاصة بالمواد التي يدرجها المعلمون في بوابة التعلم الذكي لإثراء الطلبة، كما وجهت رسائل للطلبة وأولياء أمورهم تفيد بعدم التغيب خلال فترة الاختبارات حتى إذا لم يشمل بالامتحان حتى يتمكن من الاستفادة من حصص المراجعة.

أسئلة المكافأة

من جانبه، قال الخبير التربوي الدكتور ماهر حطاب مدير مدرسة الأهلية الخيرية فرع عجمان: «شملت استعداداتنا لخوض اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، تدريب الطلبة على نمط الأسئلة التي تناغم أسئلة الاختبارات الدولية وبمستويات تفكير مرتفعة، ونحن مديري المدارس التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم نثمّن عالياً توجه وضع أسئلة ما يسمى «البونص» وهي أسئلة إضافية ذات مستويات عالية الجودة تتحدى قدرات الطلبة ومستوياتهم ويقصد منها التمييز بين مستويات الطلبة وفرز المستويات عالية التحصيل الدراسي، وقد تم تعريف الطلبة بهذه الأسئلة وتحضيرهم جيداً على كيفية التعامل معها، بحيث يتم استغلال الوقت بشكل جيد وعدم إضاعته بسبب التعامل الخاطئ معها».

وتابع: «استكملت المدرسة استعداداتها للاختبارات وتم اعتماد نتائج التقييمات المستمرة للطلبة على نظام المنهل، ومع نهاية هذا الأسبوع سيتم الانتهاء من المقررات الدراسية، وسيعطى الطلبة فرصة المراجعة خلال الأسبوع القادم، قبل انطلاقة امتحانات نهاية الفصل المقرر لها في الفترة 5-9 ديسمبر المقبل لصفوف 9-12، والفترة من 5-8 من الشهر ذاته لطلبة الصفوف 3-8».

دعم

وقال منهل واصف مدير عام مدرسة العالم الجديد الخاصة: «إنّ معلمي المدرسة حالياً يدرّبون الطلبة على هيكل الأسئلة التي نشرتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وذلك يعد أكبر دعم يقدم للطلبة هو عملية التدريب التي تسبق الاختبارات».

وأكد أن إدارة المدرسة حذرت من غياب الطلبة وتواصلت مع الطلبة وأولياء أمورهم لإبلاغهم بذلك والتأكيد عليهم، للاستفادة من عمليات المراجعة المستمرة طوال فترات الامتحانات، كما حرصت مدرسته على تقديم الدعم النفسي والفني للطلبة من خلال تقديم نصائح حول الاختبار، والابتعاد عن الضوضاء والمشاكل الأسرية والتحفظ على الأجهزة الإلكترونية خلال فترة الاختبار، إلى جانب التأكد من جاهزية أجهزة الطلبة والوقوف على كافة الأمور الفنية وعلاج ما تحتاج.

اجتماعات

من جهتها، قالت الدكتورة سلافة الخطيب نائب المدير العام للشؤون الأكاديمي لمدارس الأهلية الخيرية في الإمارات: «إن الإدارة وجهت جميع المدارس بتعميم جميع الإرشادات والإجراءات التي وضعتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بشأن الاختبارات المركزية، مفيدة بتكثيف عمليات المراجعة وتنظيم حصص تقوية للطلبة في مختلف المواد الدراسية».

ولفتت إلى أن الإدارة العامة تعتزم تنظيم اجتماعات مع الفروع العشرة التابعة للمدارس الأهلية، والتي تضم 9 آلاف و461 طالباً وطالبة في مختلف المراحل الدراسية من أجل مناقشة سير الامتحانات، والاطمئنان على تطبيق اللوائح والإرشادات.

ملخصات

بدوره، قال الخبير التربوي إبراهيم بركة المدير العام لمدارس الشعلة الخاصة: «إن النظام الجديد المطبق في الامتحانات جعل الطالب أكثر ضماناً للدرجات، وبات أكثر إدراكاً في التعامل مع الورقة الامتحانية، وأنهى ذلك عصر الملخصات الخارجية التي تروّج لها القرطاسيات أو المعلمون الخصوصيون».

وأوضح أن هيكلية الامتحان الفصلي لكل مادة، أصبحت توضح الموضوع أو النقطة التي يسأل عنها السؤال، في الامتحان إلى جانب منح الطالب التعليمات الكاملة بكل مادة، وتشمل الهيكلية 20 سؤالاً أساسياً، والتي ينبغي أن يجيب الطالب عنها جميعاً، وتأتي على شكل اختيار من متعدد، بالإضافة إلى 5 أسئلة مكافأة لدعم الطلبة في الارتقاء بمعدلاتهم، وهي غير معلن عن مواضيعها في الهيكلية، وتعد من المستوى الأعلى للأسئلة، لضمان التمايز بين الطلبة، وإظهار ذوي التحصيل المرتفع، وتوزع تلك الأسئلة، ضمن أسئلة الامتحان، ويُكتب عليها بوضوح BONUS، وليست منفصلة.

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