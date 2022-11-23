9 أدوار لإدارات المدارس تجاه الطلبة وأولياء الأمور قبل امتحانات الفصل الأول

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 9 أدوار لإدارات المدارس تجاه الطلبة وأولياء الأمور قبل فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2022-2023، وفقاً لدليل استعدادات المدارس لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، على أن تنطلق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من الثالث حتى الثاني عشر، للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، يوم الجمعة 25 نوفمبر، في مواد المجموعة (A) التي تضم المواد الأساسية، ويسبقها تسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة (B) في الفترة من 21 إلى 24 من الشهر نفسه، وتستمر الامتحانات حتى 9 ديسمبر المقبل، لمختلف الصفوف الدراسية.

وتتمثل أدوار إدارات المدارس في تعريف الطلبة وأولياء أمورهم بمقار اللجان الامتحانية بالنسبة إلى طلبة الصف الثاني عشر، إلى جانب التعريف بسياسة التقييم وآلية احتساب الدرجات.

تقييم

وشدد الدليل على رصد درجات التقييم التكويني خلال فترة تفعيل دفتر درجات الطلبة في نظام المنهل، والتعريف بالمقرر الدراسي «نواتج التعليم المستهدفة بالامتحان»، وتوجيه الطلبة وأولياء أمورهم من الصفوف (5 – 12) بضرورة إحضار جهاز الحاسب الآلي الخاص بهم خلال فترة الامتحانات على أن تكون الأجهزة مشحونة قبل الحضور للامتحان، وتتولي إدارات المدارس اعتماد درجات التقييم التكويني بعد التأكد من رصد الدرجات ومطابقاتها والتأكد من صحتها، وتعريف الطلبة وأولياء أمورهم بمواعيد الحافلات المدرسية خلال فترة الامتحانات، إلى جانب تعميم مواعيد الامتحانات المعتمدة، ونشر الإجراءات الواجب اتخاذها خلال فترة الامتحانات.

وأكد الدليل أهمية تفعيل حسابات المعلمين والإداريين في نظام المنهل وبوابة التعلم الذكي ونظام سويف، وتحديد المستوى الصحيح لمادة اللغة الإنجليزية بالنسبة لطلبة مدارس التعليم العام، إلى جانب الصفوف والمسارات المسجل فيها الطلبة في نظام المنهل، وتصنيف الطلبة من فئة أصحاب الهمم، وتحديد نوع الخطة الدراسية الفردية التي يتبعها الطالب «تعديل، تكييف/ مواءمة»، واستكمال بيانات الطلبة في نظام المنهل بنسبة 100 %.

وعلى إدارات المدارس تحديد المادة الاختيارية الصحيحة للطالب في الصف الثاني عشر العام «الكيمياء/ الأحياء»، وتشعيب الطلبة بصورة صحيحة في نظام المنهل، وتحديد الديانة الصحيحة للطلبة في نظام المنهل.

وكانت المؤسسة طالبتهم بإنهاء إجراءات نقل الطلبة بين الشعب والمسارات نهاية الأسبوع الماضي، وتفعيل حسابات الطلبة في بوابة التعلم الذكي LMS وبوابة الطالب، وإلمام الهيئة الإدارية والتدريسية بالعمل على الأنظمة المختلفة Almanhal, LMS, Swift Assess, Ms Teams، وتفعيل حسابات الطلبة في بوابة التعلم الذكي LMS وبوابة الطالب.

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