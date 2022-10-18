«نجاح أبوظبي» يهيّئ الطلبة للحياة الجامعية

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أمس، معرض «نجاح أبوظبي»، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ويعد من الفعاليات الرائدة في مجال التعليم العالي.

حضر الافتتاح معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، وعدد من السفراء والمسؤولين والأكاديميين والتربويين من داخل الدولة وخارجها.

وتفقد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أجنحة الجامعات المحلية والعالمية المشاركة في معرض نجاح، وتعرف على البرامج الدراسية المختلفة، التي تطرحها للطلبة.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة تتبنى رؤية استراتيجية لاستدامة التعليم وتعزيز جودته، وتكرس جهودها لنشر المعرفة والنماذج التعليمية العالمية لبناء جيل مثقف ومبدع.

وأوضح أن الوزارة تشارك في معرض «نجاح أبوظبي»، عبر منصة تجمع العديد من الإدارات مثل إدارة الاختبارات الوطنية، وإدارة البعثات، وإدارة التسجيل، وإدارة المعادلات، بجانب تنظيم عدد من ورش العمل عن اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، لتزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعلمية، لتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.

وقال: إن الهدف من مشاركة الوزارة في المعرض هو استقطاب وتأهيل الطلبة، للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها، وتعريفهم بالفرص والمجالات الدراسية والمهنية المختلفة، وتوجيههم نحو المجال الدراسي المناسب بناء على قدراتهم وميولهم، وتقديم المعلومات والبيانات، التي تتعلق بكيفية الالتحاق بالجامعات والكليات والمعاهد، واستقطاب الطلبة المواطنين المؤهلين للتقديم على برنامج البعثات الدراسية.

وتقام فعاليات معرض نجاح أيضاً في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، ويهدف المعرض إلى تزويد الطلبة وأولياء الأمور بأهم الأدوات والمعارف اللازمة قبيل انطلاقهم في حياتهم الجامعيّة.

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس جامعة العين أن معرض «نجاح أبوظبي» قد حظي بزخم كبير من جانب الطلبة ومسؤولي الجامعات والزوار، حيث إنه فرصة للطلبة للتعرف على الجامعات وشروط القبول والتخصصات، التي يسعون إليها.

وقال د. حمد العضابي نائب رئيس جامعة أبوظبي للشؤون المالية والإدارية: إن مشاركة الجامعة تأتي في إطار اطلاع الطلبة وأولياء الأمور على البرامج والتخصصات المتاحة، وأيضاً البيئة الأكاديمية والتدريسية والأنشطة، التي تنمي قدراتهم وتعدهم للمستقبل، مشيراً إلى أن الجامعة توفر حالياً منحاً دراسية كاملة وجزئية بشروط معينة، مشيراً إلى أهمية إبراز الجامعة بالصورة، التي يسعون إلى تحقيقها، وهي استخدام التكنولوجيا بشكل كامل مثل الذكاء الاصطناعي، مع استعراض أبرز الاعتمادات والتصنيفات العالمية، التي حصلت عليها الجامعة.

مزايا

أكد طلبة أن معرض «نجاح أبوظبي» يتيح لهم فرص التعرف على الجامعات وشروط القبول والبرامج والأنشطة المقدمة والمنح الدراسية، بالإضافة إلى الحصول على إجابات بخصوص اختيار التخصص، الذي يناسب القدرات والإمكانات، وأيضاً سوق العمل، ومن مزايا المعرض أنه يضم معظم جامعات الدولة في مكان واحد، يستطيع الطالب أن يتنقل بين أجنحته والتعرف على البيئة الأكاديمية مباشرة.

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