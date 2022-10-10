جامعة الفجيرة تطرح برنامج «الذكاء الاصطناعي» قريباً

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أطلقت جامعة الفجيرة برنامج البكالوريوس في العلوم الأسرية في تخصصات الإرشاد المجتمعي، وإدارة الخدمات الاجتماعية، وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دبلوم الآداب في العلوم الأسرية، وتعمل الجامعة على تقديم طلب اعتماد لبرنامج الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي، وبرنامج المالية والتكنولوجيا Fin-Tech وبرنامج دبلوم المساعد الصحي.

وأكد الدكتور سامح غوانمة مدير الجامعة، أن العام الأكاديمي 2022 - 2023 سجل زيادة غير مسبوقة في أعداد الطلبة المسجلين تخطى الـ 100 % الأمر الذي يعكس مدى الإقبال الملحوظ على برامج الجامعة مقارنة بالأعوام الماضية. وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الفصل الأول بلغ 614 طالباً وطالبة في مختلف الكليات، وشكل العدد الكلي للطلبة ما نسبته 52 % من المواطنين و48 % من حوالي 25 جنسية مختلفة.

نجاح

وأوضح غوانمة إلى زيادة عدد الطلبة المواطنين في تخصص التمريض من خلال برنامج «نافس» الذي بلغ 47 طالباً وطالبة، لافتاً إلى نجاح الجامعة في استقطاب الشباب المواطنين في هذا القطاع الحيوي والإنساني، من خلال توفير التشجيع والدعم لمباشرة مسيرتهم في هذا المجال المهم، حيث وفرت الجامعة مركز المحاكاة الذي تقدمه كلية العلوم الصحية ويعد مركزاً مبتكراً ويعتمد على أحدث طراز لإكساب خريجي تخصص التمريض المهارات السريرية النوعية لضمان ممارستهم تمريضاً آمناً وفعالاً.

تميز

وأضاف مدير الجامعة، أنه تم تعيين أعضاء هيئة تدريس متميزين في مختلف الكليات وذو كفاءة وخبرات تدريسية ومهنية من جامعات عالمية وملمين بطرق وأساليب التدريس الحديثة. حيث تم تعيين 4 في قسم التمريض و 2 في كلية تكنولوجيا المعلومات و 5 في كلية الآداب و1 في قسم التعليم العام.

برنامج

وقال غوانمة، إنه نظراً للإقبال اللافت على برنامج التمريض، تعمل الجامعة على تصميم برنامج المساعد الصحي، والذي يسمح للطلبة الحصول على وظيفة كمساعدين طبيين في المستشفيات. علماً بأن البرنامج يندرج ضمن مبادرات نافس لتطوير كوادر قطاع التمريض والذي يستهدف تطوير 10 آلاف من الكفاءات الوطنية في مجال الرعاية الصحية خلال 5 سنوات.

كما تعمل الجامعة حالياً على تصميم برامج دراسية جديدة في درجة البكالوريوس في تخصص الأنظمة الذكية وإنترنت الأشياء وتخصص التكنولوجيا والخدمات المالية، وسيتم تقديمهم لهيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم لاعتمادهم حسب الإجراءات المتبعة، وذلك لأهمية تلك التخصصات، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات حول الريادة العالمية.

توسع

وتحدث الدكتور سامح عن خطة الجامعة التوسعية لافتاً إلى سعي الجامعة لتحقيق الاستدامة للحرم الجامعي، وعليه تخطط لبناء حرم جامعي جديد يعد نموذجاً رائداً في تصاميم الجامعات والكليات الجديدة، ويشمل المشروع توفير المنشآت العلمية كالفصول الدراسة والمعامل لاستيعاب 3 آلاف طالب، حيث سيتم تصميم المبنى وفقاً لأحدث التقنيات والأساليب التعليمية المتطورة. وحول الدراسات العليا أشار الدكتور سامح أن الجامعة تعمل حالياً على التجهيز لإعادة إطلاق برنامج الماجستير في إدارة الأعمال، بالإضافة إلى تجهيز الجامعة للدراسة الذاتية لاعتماد وطرح برنامج الماجستير في العلاقات العامة من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي.

مكتبة رقمية

أوضح الدكتور سامح غوانمة أنه تم إنشاء «مكتبة الفجيرة الرقمية» المتوقع افتتاحها بشكل رسمي قريباً، وتشمل منصتها أكثر من 156,393 عنواناً، و1,657,766 مادة رقمية من مختلف دور النشر المحلية والعالمية والعربية التي تضمُّ المواد الرقمية والكتب والمجلات والفيديوهات، فضلاً عن قواعد بيانات متخصصة تلبي احتياجات البحث العلمي والطلبة.

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