مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز تشارك في قمة تحويل التعليم

المصدر: دبي - البيان

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شاركت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في أعمال «قمة تحويل التعليم»، التي استضافتها الأمم المتحدة في نيويورك أخيراً. ومثل المؤسسة في أعمال القمة الدكتور خليفة السويدي، عضو مجلس الأمناء، حيث شارك في الندوات وقدم عرضاً لخص خلاله أهم التوصيات الخاصة بمستقبل المعلمين في العالم.

وقبل انعقاد القمة العالمية، كانت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز قد اختيرت عضواً في اللجنة العليا التي أعدت للمؤتمر واستمر عملها لـ 6 أشهر، حيث شاركت في إعداد الأبحاث المتخصصة في محاور القمة وعرضتها أولاً في مؤتمر وزراء التعليم، الذي انعقد في مقر منظمة اليونسكو في باريس خلال شهر يونيو الماضي، ثم عرضت التوصيات ضمن فعاليات القمة في الأمم المتحدة. ومن جانب آخر، دعمت مؤسسة حمدان أحد مشاريع المؤتمر وهو تقديم دراسة عن واقع المعلمين في العالم.

وفي تعليقه على المشاركة في القمة، قال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي: تأتي مشاركتنا في أعمال قمة التعليم في إطار جهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتكريس الجهود لدعم التعليم في كل مراحله ليواكب التطور التقني والعلمي وإيماناً منها بضرورة النهوض بالتعليم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تنصب مشاركتنا في صميم أهداف مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم.

وتعتبر القمة من المبادرات الرئيسية في خطط الأمم المتحدة التي تهدف إلى الارتقاء بالتعليم وحشد الجهود والتضامن من أجل الوصول إلى حلول جذرية تسهم في تجاوز آثار خسائر التعليم الناجمة عن جائحة «كوفيد19»، والتي أضرت بتعليم أكثر من 90 % من أطفال العالم حسب ما جاء في الإحصائيات المقدمة، بالإضافة إلى وضع الأسس لتحويل التعليم لمواكبة التغييرات المتسارعة في العالم أجمع.

مبادرات

تم الإعلان عن العديد من المبادرات خلال القمة ومنها «مبادرة بوابات للتعلم الرقمي»، وهي مبادرة عالمية متعددة الشركاء، تستهدف إنشاء وتعزيز منصات التعلم الرقمي وأطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» وصندوق الأمم المتحدة للأطفال «اليونيسف». وأعلنت الدول الأعضاء التزامها بالعمل من أجل التعليم في حالات الأزمات.

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