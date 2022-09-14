انطلاق امتحانات الإعادة الثالثة للصفوف من 4 إلى 12 غداً

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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تنطلق غداً امتحانات الإعادة الثالثة (الاستثنائية) لطلبة الصفوف من 4 إلى 12 في مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الماضي 2021-2022، في جميع المسارات التعليمية، وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري.

وبحسب الجدول الزمنى لامتحانات الإعادة الثالثة الصادر عن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اخيراً، وعممته على المدارس، يستهل الطلبة امتحاناتهم بمادتي الرياضيات/ الرياضيات التطبيقية، والدراسات الاجتماعية، ويختمونها بمادتي العلوم الصحية والتربية الإسلامية.

ووضعت المؤسسة عده موجهات عامة خاصة بامتحانات الإعادة الاستثنائي، منها استهداف الطلبة الراسبين بعد الإعادة في مادة دراسية أو أكثر، والمتغيبين بعذر مقبول سواء كانوا في رحلة علاج أو مرافقين لحالات علاجية أو رسمية خارج الدولة، وذلك خلال العام الدراسي السابق، ولا تشمل تلك الامتحانات الطالب المنقطع عن الدراسة والغائب عن جميع الفصول الدراسية، مشددة انه سيتم حجب تذكرة الاختبار عنه.

وأكدت المؤسسة أن امتحانات الإعادة سيطبق ورقياً للصف الرابع ومن خلال الحضور الإلزامي والواقعي إلى المدرسة، ويطبق إلكترونيا على الصفوف من 5 حتى 12 واقعيا من خلال الحضور الإلزامي إلى المدرسة لجميع الطلبة المستهدفين بمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة.

وتطبق جميع امتحانات الإعادة الثالثة مركزيا بما فيها مادتي التربية الإسلامية و الدراسات الاجتماعية للصفوف من 5 حتى 11 و سيتم رصد درجات هذه المواد و اعتمادها مركزيا، و يتقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلون في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية و التعليم إلى اللجان الامتحانية بمدارس التعليم العام الحكومية للمواد الدراسية كافة.

وشددت المؤسسة في تعميمها، على أهمية احضار جميع الطلبة لأجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلي المدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية ارتداء الزي المدرسي الرسمي، وحددت الفترة الكلية للامتحان (ساعتان)، ولم تتقيد فقرة الأسئلة بزمن محدد، وذلك للسماح للطالب بالعودة إلى الأسئلة و مراجعة اجاباته قبل تسليم الامتحان، كما انه يسمح للطالب بالخروج من اللجنة الامتحانية بعد ساعة واحدة من بدء الامتحان.

وأكدت المؤسسة أنه لا يوجد امتحان بديل لامتحانات الإعادة، ويشمل امتحانات الإعادة الصفوف من 4 حتى 12 مقرر ودروس الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي السابق، وتتحمل المدارس مسؤولية تبليغ الطلبة المستهدفين وإخطارهم بالمواد والمواعيد المحددة في الجدول الزمنى.

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