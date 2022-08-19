منصور العور: جامعة «حمدان الذكية» تعزز مفهوم وقيم ريادة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية بمناسبة اليوم العالمي لرواد الأعمال أنه مناسبة شديدة الأهمية، نحتفي من خلالها بإبداعات الشباب ورؤيتهم الطموحة وقيادتهم الاستثنائية في تنفيذ مشاريع ابتكارية واعدة على أرض الواقع كان لها بالغ الأثر في المجتمع، حيث تولي جامعة حمدان بن محمد الذكية أهمية استثنائية لتعزيز مفهوم وقيم ريادة الأعمال بين الدارسين، ودعم رواد الأعمال الشباب والمشاريع الناشئة بما يعزز من المسيرة التنموية المتفردة لدولة الإمارات ويرسخ مكانتها كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.

ويأتي حرص الجامعة على ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال داخل المجتمع استلهاماً من التوجيهات السديدة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة بإطلاق برامج تُخرج رواد أعمال وليس طلاب وظائف، وذلك في ضوء رسالتنا بتوفير فرص متفردة للتعلم مدى الحياة كوننا المؤسسة التعليمية الأبرز في التعليم الذكي على مستوى المنطقة العربية ونمتلك خبرات تعليمية وتدريبية فريدة تركز بشكل رئيسي على النتائج ومخرجات التعلم.

ونحرص في جامعة حمدان بن محمد الذكية على توفير البيئة الأمثل لدفع عجلة ريادة الأعمال وتحويل الأفكار المُبدعة إلى مشاريع ناجحة من خلال مركز ريادة الأعمال، حيث ندعم الكفاءات والمواهب الشابة في تبني ريادة الأعمال منهجاً لتحقيق التميز المهني. ويوظف المركز خبرات وإمكانات الجامعة في تقديم التوجيه والإرشاد والتدريب لرواد الأعمال الشباب، وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم ليصبحوا رواد أعمال متميزين في مختلف القطاعات، ويضطلعوا بدورهم في الإسهام بفاعلية في مسيرة نماء الوطن وتقدمه.

ويمثل الحرم السحابي منصةً تعليميةً مُبتكرة، تتيح برامج تعليمية عبر الإنترنت بمستويات مختلفة، وتستهدف الدارسين غير المنتظمين، لتمكين رواد الأعمال من مواصلة رحلة التعلم المُستمر، ولتوسيع الآفاق المتاحة لهم من خلال رفدهم بالمهارات التخصصية ضمن مساقات متنوعة، وفي بيئة تعليمية تفاعلية بين الدارسين وأصحاب الاختصاص في كل مجال، مع إمكانية الجمع بين منهجيتي التعلُّم الذاتي والتعلُّم المتزامن. ويستعين الحرم السحابي بتقنيات متقدمة لتوفير خدمات تعليم وحلول مُبتكرة، يشمل نطاقها الآلاف حول العالم.

وبهذه المناسبة، نؤكد التزام الجامعة الراسخ بدعم المواهب وبناء بيئة تعليمية معززة لريادة الأعمال، بما يحفز الدارسين على البدء في تأسيس مشاريع أعمال ناجحة في ظل بيئة دولة الإمارات الجاذبة والحاضنة لريادة الأعمال عبر إتاحة مزايا وفرص لا حصر لها.

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