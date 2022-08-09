4770 مهندساً تخرجوا في «جامعة أبوظبي» منذ تأسيسها

المصدر: أبوظبي - البيان

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خرجت كلية الهندسة في جامعة أبوظبي، 4770 مهندساً، من بينهم 32% من الإناث و36% من الإماراتيين، منذ تأسيسها عام 2003، ما يؤكد التنوع الكبير الذي يتسم به طلبة جامعة أبوظبي، والتزامها العمل بما يتماشى والأجندة الوطنية للحكومة لتمكين الخريجين من المواطنين والإناث من خوض غمار سوق العمل في مجالات تخصصهم.

وتنوعت تخصصات الخريجين لتشمل عدة مجالات هندسية، وبلغت نسبة خريجي قطاع الإنشاءات 33%، والقطاع الصناعي 25%، وقطاع الكهرباء والحوسبة 21%، وقطاع الهندسة وإدارة المشاريع 20%، ما يعكس حرص جامعة أبوظبي على ضمان حصول طلبتها على الخبرة الأكاديمية المتكاملة؛ التي تمكنهم من النمو والتطور في مختلف التخصصات، وتحقيق النجاح، والاستعداد جيداً لمهنهم المستقبلية. و

ذكر 94% من خريجي كلية الهندسة أنهم راضون تماماً عن تجربتهم التعليمية في جامعة أبوظبي، وأشار 86% من الخريجين إلى أنهم يعملون أو يستكملون دراساتهم العليا في مجال ذي صلة بدراساتهم ومعارفهم التي اكتسبوها من جامعة أبوظبي.

وقال الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي: تعد جامعة أبوظبي من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتميز ببرامجها التنافسية والمعتمدة، إضافة إلى معدل التوظيف المرتفع بين خريجيها، إذ تقدم جامعة أبوظبي لأعضاء هيئة التدريس وطلبتها المتنوعين موارد ومرافق وفرص تدريب عالمية المستوى، وتعمل دوماً على تعزيز الابتكار والتحفيز على الأبحاث الرائدة التي تعود بالفائدة والتأثير الإيجابي في المجتمع.

شركات

جاءت جامعة أبوظبي الأفضل في مجال توظيف خريجيها في الدولة، وفقاً لتصنيف التوظيف العالمي واستطلاع 2022 «GEURS»، والثالثة على مستوى العالم العربي. ومن أبرز المؤسسات وشركات الأعمال التي تستقطب إليها خريجي الكلية: أدنوك، وطيران الاتحاد، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشلمبرجير، وجال، وترانسكو، وبروج، ومجموعة موانئ أبوظبي.

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