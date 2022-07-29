«حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز» تستضيف دورة أساسيات التصوير الضوئي

المصدر: دبي - البيان

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استضافت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز دورة تدريبية حول التصوير الضوئي نظمتها جمعية توعية ورعاية الأحداث وشارك فيها طلاب وطالبات من مختلف مدارس الدولة. وانعقدت الدورة بمقر مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز لمدة أسبوعين وشهدت تدريباً مكثفاً للطلاب والطالبات المشاركين على أساسيات وفنون التصوير الضوئي لتنمية مهاراتهم في هذا المجال.

وشهد حفل تكريم المشاركين في الدورة حضوراً من مؤسسة حمدان التعليمية وجمعية توعية ورعاية الأحداث والمهتمين بمجال التصوير الضوئي والطلبة المتدربين. كما تضمن حفل التكريم كلمة لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وكلمة لجمعية توعية ورعاية الأحداث وكلمة مثلت الطلبة المشاركين في الدورة الذين أعربوا عن سرورهم وسعادتهم بالمشاركة في هذه الدورة التي سلطت الضوء لهم على فنون التصوير الضوئي ووسعت مداركهم في هذا المجال الحيوي نظراً لأهميته المتنامية في عصر الميديا الاجتماعية والمحتوى الرقمي حالياً.



رؤية



وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: تأتي مشاركة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في تنظيم هذه الدورات التدريبية واستضافتها من منطلق حرصها على المساهمة في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في تمكين البرامج التعليمية الموجهة للطلبة وتنمية معارفهم ومهاراتهم ودعم المؤسسات المجتمعية، وخصوصاً الجمعيات المعنية بخدمة المجتمع التعليمي لا سيما تلك المؤثرة في تعزيز الإبداع والابتكار وإثراء المشهد الثقافي والإبداعي لدولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة العالمية.

وأضاف الدكتور المهيري: إن مؤسسة حمدان ترتبط مع جمعية توعية ورعاية الأحداث بشراكة استراتيجية باعتبارها من المؤسسات النشطة والمبادرة في تصميم وتنفيذ البرامج المتخصصة.

وقال المهيري إن الدورة ساهمت في دعم مجالات الفنون التصويرية والموهوبين والمبدعين والارتقاء بجودة التصوير الضوئي من خلال تسليط الضوء على أفضل التوجهات والتقنيات العالمية المعتمدة في مجال التصوير.



رعاية



ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد مراد عبدالله، الأمين العام لجمعية توعية ورعاية الأحداث بدور مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دعم التعليم على كل المستويات وحرصها على رعاية البرامج والأنشطة المعرفية والمهارية في المجتمع. وأوضح: أن الجمعية وبتوجيهات ومتابعة رئيس مجلس إدارتها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم تولي اهتماماً خاصاً للبرامج الطلابية في الفترة الصيفية، وتسعى إلى استثمار الفرص المتاحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع للاستفادة منها في شغل أوقات فراغ الطلبة بما هو نافع لهم وللمجتمع. وفي سبيل تحقيق ذلك ترتبط بشراكات استراتيجية مع المؤسسات وخصوصاً المعنية بالتعليم والأحداث.



دور محوري



وبدوره، أشاد الدكتور جاسم خليل ميرزا، المنسق العام للدورات الصيفية في جمعية توعية ورعاية الأحداث بالدور المحوري الذي تلعبه مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دعم الموهبة والابتكار والإبداع لدى الطلاب والطالبات في الدولة انطلاقاً من رؤيتها في الارتقاء بمنظومة التعليم وترسيخ الموقع الريادي للدولة عالمياً في مجال التميز الأكاديمي والتعليمي.

واشتمل الاحتفال العديد من الفقرات المميزة إلى جانب مراسم التكريم وتوزيع الشهادات على المشاركين، حيث تم تكريم الطلبة المتميزين الذين أحرزوا مراكز متقدمة والمتدربين والمتعاونين والأساتذة المساهمين في إنجاح الدورة التدريبية.

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