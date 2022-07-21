جائزة خليفة التربوية: الإمارات قدمت نموذجاً مبتكراً في رعاية الطفولة المبكرة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تقدم نموذجاً مبتكراً في رعاية الطفولة المبكرة وتوفير البيئة المحفزة التي تهيئ لهذه الفئة النمو السليم صحياً واجتماعياً وتعليمياً وفق أفضل الممارسات العلمية والتطبيقية التي تأخذ بها الدول المتقدمة في العالم.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات أولت الطفولة المبكرة عناية فائقة وسنت القوانين والتشريعات التي وضعت خريطة طريق لمستقبل مشرق للطفل عبر مبادرات وبرامج تنفيذية تدشنها الهيئات المتخصصة في رعاية الطفولة المبكرة تعليمياً وصحياً وثقافياً، ومن بين هذه المبادرات ما طرحته الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية في دورتها الماضية، وهو مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، والذي يتضمن فئتين هما: فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة عن بُعد بعنوان «التعلم باللعب» بحضور أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، وتحدثت فيها هنادي اليافعي مديرة إدارة سلامة الطفل بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة وأدارتها الدكتورة سميرة الحوسني مدير إدارة مناهج العلوم الإنسانية واللغات في وزارة التربية والتعليم.

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