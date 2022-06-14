لا عوائق في امتحان الرياضيات للثاني عشر

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبلغت إدارات مدرسية أمس، طلابها، بأن الامتحانات التعويضية للمتغيبين، من المقرر عقدها في الفترة ما بين 20 حتى 24 يونيو الجاري، ويستهدف الطلبة المتغيبين بعذر مقبول عن امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث، أو الطلبة الذين واجهتهم مشاكل تقنية خلال تأدية الامتحان، أو المصابين بفيروس «كورونا».

وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، في دليل استعداد اختبارات الفصل الدراسي الثالث الأخير للعام الجاري، أنه يتم حصر أعداد الطلبة المتغيبين عن الاختبار، من خلال رابط مخصص، ستقوم المؤسسة بإرساله للمدارس قريباً، وآخر يوم حدده لهذا الحصر، هو 17 يونيو الجاري، وأوصت المؤسسة بتحري الدقة في تحديد بيانات الطلبة، والمواد التي تغيبوا عنها، والمواد التي واجهتهم فيها مشاكل تقنية.

وأدى طلبة الثاني عشر، امتحان مادة الرياضيات، التي جاءت أسئلتها متنوعة، وتحاكي الطالب المتوسط، وسط أجواء هادئة، من الساعة 12:30 حتى 2:30، واعتبر الطلبة أن أسئلة الاختبار، جاءت في سياق ما درسوه، وجاء الاختبار موزعاً على 30 سؤالاً.

ومن جهتها، حددت مؤسسة الإمارات للتعليم، 12 صفاً دراسياً، لا يسمح لطلبتها باستخدام الآلة الحاسبة العلمية، أو حاسبة الرسوم البيانية، من طلبة الصف الثالث إلى الصف الثامن في المسار العام، وكذلك طلبة الصفوف من الخامس إلى العاشر في مسار النخبة، لا يحق لهم إدخال واستخدام الآلة الحاسبة خلال اختبار الرياضيات.

فيما يسمح للطلبة من التاسع إلى الثاني عشر في مسارات العام، والمتقدّم، والتطبيقي، باستخدام الآلة الحاسبة بنوعيها في مواد الرياضيات الفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم الصحية، بالإضافة إلى الطلبة من الثالث إلى الثامن في المسار العام، والطلبة من الخامس إلى الثامن في مسار النخبة.

تعاون

وأكدت الدكتورة سلاف الخطيب نائب المدير العام الأكاديمي في المدارس الأهلية الخيرية، تعاون المدارس الحكومية، التي يمتحن فيها طلبة التعليم الخاص، وحرصها على تقديم الطلبة الامتحانات النهائية، وسط أجواء يسودها الهدوء والطمأنينة، موضحة أن اليوم الأول من امتحانات نهاية العام، شهد استقراراً وتنظيماً من قبل المدارس الحكومية، ولم يواجه الطلبة أي مشاكل فنية.

وقال منهل واصف مدير عام مدرسة العالم الجديد الخاصة: إن الهيئة الإدارية والتدريسية، تعمل على تهيئة الطلبة نفسياً للامتحانات، وتزويدهم بالتعليمات اللازمة للمذاكرة والمراجعة، مشيراً إلى أن إدارة المدرسة، خاطبت أولياء الأمور لتهيئة الجو المناسب لأبنائهم، وإعطاء النصائح والإرشادات الأكاديمية، التي تخدم الطلبة قبل وأثناء الامتحانات.

وفي السياق ذاته، قالت وئام عمر عبد الفتاح نائب مدير مدارس الأهلية الخيرية في القادسية، إن طلبة 12، لا يواجهون أي مشاكل فنية في اليوم الأول من اختبارات نهاية العام، وكان مستوى الامتحان في متناول الطلبة، ومن ضمن هيكلة الامتحانات التي أرسلتها وزارة التربية والتعليم.

الشارقة وعجمان

تباينت آراء طلبة المسار المتقدم والعام في كل من الشارقة وعجمان في امتحان مادة الرياضيات للفصل الدراسي الأخير بارتياح فبين بعض الطلبة أن الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط وأتت صريحة ومباشرة وحوت العديد من النماذج في الكتاب المدرسي، وأنه لا صعوبة في الورقة الامتحانية.

فيما رأى آخرون أن الورقة الامتحانية فيها نوع من الصعوبة وتحتاج إلى إعمال العقل والتفكير حتى يتمكنوا من اختيار الإجابة الصحيحة.وأكدت الدكتورة وفاء عيوش مديرة مدرسة النور الدولية الخاصة بالشارقة أن لا شكاوى وردت من الطلبة في المسارين المتقدم والعام في مادة الرياضيات التي أدوها مساء أمس، إذ أكدوا أنها لم تخرج عن المنهاج المدرسي الذي درسه الطلبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز