أكاديميون لـ« البيان »: خطوة مهمة لتطوير التعليم

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد،‏‏‏‏ الشارقة – عصام الدين عوض

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ثمّن أكاديميون إطلاق «مدارس الأجيال»، مؤكدين أنها ستسرع من عجلة التنمية؛ كونها تعتبر خطوة جادة ومهمة في طريق تطوير قطاع التعليم والنهوض به، كما أنها ستسهم في تنمية مهارات الأبناء، لا سيما المهارات الناعمة.

وأكد الدكتور عبد الله الشامسي، مدير الجامعة البريطانية بدبي، أن مدارس الأجيال ستطبق أحدث أساليب التدريس ومستجدات العلوم والتكنولوجيا بما يواكب التوجهات العالمية والتغيرات المستمرة في سوق العمل، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن مثل هذه المدارس ستتعزز الهوية الوطنية والثقافة لدى أبنائنا، الأمر الذي بدوره يعزز من الثقة في نفوس الأجيال والنشء لدى اختلاطهم مع قرنائهم في الدول المتقدمة، ويعزز مهاراتهم الناعمة مثل قدرتهم على الحوار وإدارته.

وأشاد الدكتور عبدالله إسماعيل الزرعوني، أستاذ في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، بالمبادرة مؤكداً بأنها خطوة على طريق تطوير القطاع التعليمي. وقال: إن إطلاق «مدارس الأجيال» يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الدولة وقيادتها الحكيمة، لقطاع التعليم انطلاقاً من دوره الكبير في مسيرة التنمية والتطوير، وضمن خطط تطوير المنظومة التعليمية في الدولة.





استثمار

وأكد الدكتور محمد سعد عميرة، مدير كلية المدينة الجامعية في عجمان، أن من أهم الأفكار التي ستمكن الدولة لتكون رائدة في مجال التعليم العام والتعليم العالي تكمن في الاستثمار في النظم التقنية المساندة لعملية التعليم والتعلم واختيار المناهج المعتمدة دولياً للطلبة في كافة المراحل الدراسية ودمجها مع المناهج الوطنية، حتى نجد خريجاً قادراً على حمل الراية ومزوداً بالمهارات العليا التي تسهل من عملية اختياره للتخصصات المستقبلية التي يتطلبها سوق العمل.

نموذج

وقال: إن تلك المدارس ستخرج نموذجاً من أجيال ذات كفاءة عالية ومواهب متعددة مرغوبة بشدة في سوق العمل، كما أن خريجيها سيرفدون الاقتصاد الوطني من خلال المهارات التي سيكتسبونها والشهادات التي سيحصلون عليها باعتبارها ستكون شهادات دولية، كما أن المبادرة من المؤكد أنه سيواكبها تحديث للبرامج الأكاديمية لتكون متناغمة مع سوق العمل والوظائف الجديدة ولتكون رائدة في محاكاة التطور، خصوصاً في تحديث طرائق التعليم والابتعاد على النمط التقليدي والبرامج الأكاديمية التقليدية وطرح برامج أكاديمية تحاكي المستقبل.

خبرات

وأكد الدكتور خالد الصالح، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بجامعة عجمان، أن مدارس الأجيال تعد مبادرة رائدة ستسد حاجة موجودة، فالمناهج التي ستعتمد في تلك المدارس تعد مزيجاً بين المناهج الوطنية والمناهج الدولية المعتمدة عالمياً، والتي ستكون فريدة من نوعها، لأنها ستستكمل مقومات المنهاج المطلوب، والذي سوف يؤدي الغرض منه.

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