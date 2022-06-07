3 طالبات من جامعة الشارقة يبتكرن نظاماً لإنتاج الكهرباء النظيفة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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تمكنت 3 طالبات من جامعة الشارقة وهن: شهد راشد سيف النقبي وإيمان أحمد الهادي وسارة محمود حسن، ويدرسن بكلية الهندسة تخصص هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة من ابتكار نظام هجين من طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج وتوليد الكهرباء النظيفة، حيث دمجن مصدرين مختلفين للطاقة، مثل الرياح والشمس، وكل مصدر يعمل في غياب الآخر، وذلك من خلال جهاز يتكون من الألواح الشمسية وتم تزويده ببطارية ومحول كهربائي وتوربينات وجهاز تحكم، إضافة إلى استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

وقالت الطالبة شهد النقبي إن الخطة المستقبلية للإمارات تتمثل في إيجاد مصدر بديل للطاقة ليحل محل الوقود الأحفوري الذي ستستنفذه الطبيعة، لذلك فكرنا في إيجاد مصدر بديل نظيف للطاقة مشتق من طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء النظيفة، وذلك من خلال تحويل موارد الطاقة من التقليدية إلى غير التقليدية.

حيث سيوفر استخدام نظام الطاقة الهجين كهرباء مستمرة، ما يعني دمج مصدرين مختلفين للطاقة، مثل الرياح والشمس وكل مصدر يعمل في غياب الآخر، مبينة أن هناك بعض العوائق التي واجهتهن، كصعوبات الطباعة ثلاثية الأبعاد وصناعتها من ناحية الأحجام وصعوبات في إيجاد مختص لتطبيق التصميم المطلوب نفسه، ولكن تمكنا من تجاوزها تلك العوائق.

من جهتها أكدت الطالبة إيمان أحمد أن الجهاز الذي تم إنشاؤه لإنتاج الكهرباء النظيفة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يتكون من ألواح شمسية ومحرك وبطارية ومحول التيار، إضافة إلى جهاز تحكم بالشاحن الشمسي وتوربينات الرياح ثلاثية الأبعاد، حيث يتم إنتاج الطاقة النظيفة طوال اليوم، مبينة أن الجهاز يستخدم في الأماكن المفتوحة، كما يمكنه شحن الهواتف والأجهزة المحمولة.

وقالت الطالبة سارة حسن إن العمل في المشروع استغرق 3 أشهر، كما أن فكرة المشروع تهدف إلى تخفيض نسبة الاعتماد على الطاقة الكهربائية التقليدية إلى الطاقة المتجددة من مصادر مستدامة مثل مصدر الطاقة الشمسية ومصدر الرياح والمصادر المستدامة الأخرى؛ بسبب ارتفاع الاستهلاك في الطاقة الكهربائية ووجود مصادر مستدامة للاعتماد عليها.

مبينة أن المشروع يتكوَّن من نظام هجين بدمج أكثر من مصدر لتوليد الطاقة الكهربائية سواء أكانت الطاقة التقليدية أم الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح في نظام واحد للطاقة الكهربائية، وبالتالي تم دمج مصدر الرياح عن طريق استخدام توربين محرّك الرياح ومصدر الطاقة الشمسية عن طريق استخدام الألواح الشمسية.

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