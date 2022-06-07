14 سؤالاً وجواباً حول «مدارس الأجيال»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ما هي مدارس الأجيال؟

قامت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي باختيار مجموعة من مدارس الحلقة الأولى على مستوى الدولة ليتم تشغيلها من خلال مزودي خدمات تعليمية لهم خبرات عريقة في المناهج الدولية.

لماذا تطبق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي هذا النموذج؟

تم اعتماد نموذج «مدارس الأجيال» من مجلس الوزراء لتطوير الحلقة الأولى من قطاع التعليم الحكومي، وهو أحد النماذج المتعددة التي سيتم اعتمادها خلال الفترة القادمة لتوفير خيارات أكبر لأولياء الأمور وتوفير نماذج تعليمية نستطيع من خلالها تلبية متطلبات مختلفة.

تمثل «مدارس الأجيال» نموذجاً جديداً لإدارة وتطوير المدارس الحكومية في الدولة.

متى سيبدأ تطبيق هذا النموذج؟

سيبدأ التطبيق في بداية العام الدراسي 2022 - 2023.

من يستطيع التقديم للالتحاق بهذه المدارس؟

الطلبة الإماراتيون ومن في حكمهم الملتحقون بالمدارس الحكومية ضمن النطاق الجغرافي للمدارس.

ما المناهج التي ستقدم للطلبة؟

تعتمد «مدارس الأجيال» الجمع بين المناهج الوطنية المعتمدة في اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية والاجتماعيات بإشراف مباشر من «الإمارات للتعليم المدرسي» وبين المناهج الدولية في المواد العلمية كالرياضيات والعلوم وغيرها.

هل سيطرأ أي تغيير على التوقيت والتقويم المدرسي؟

سيبقى التوقيت والتقويم المدرسي على حاله كما هو في المدارس الحكومية.

هل هناك أي رسوم مدرسية إضافية؟

لا يوجد أي رسوم إضافية، حيث تتكفل الحكومة بالمصاريف التشغيلية ورسوم الطلبة.

ما مؤهلات المعلمين الذين سوف يتم تعيينهم في هذه المدارس؟

جميع المعلمين مؤهلين وأصحاب خبرة عالية وذلك بالاعتماد على معايير التعليم المعمول بها في الدولة.

ما التغيرات الأخرى التي ستطرأ على التعليم غير المنهاج؟

سيتم تزويد المدارس بمعلمين وموظفين وإداريين جدد بالإضافة إلى بقاء واستمرارية معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية.

كيف سنضمن الحفاظ على الثقافة الإماراتية وتراثها وتقديم تعاليم الإسلام بشكل صحيح في المدارس؟

ستطبق المدارس المنهاج الحالي المتبع في جميع المدارس الحكومية التابعة لـ«الإمارات للتعليم المدرسي» بما يشمل اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى إبقاء الهيئة التدريسية الإماراتية العاملة في المدارس التي سيتم تطبيق النموذج فيها لتكريس الهوية الإماراتية في نموذج مدارس الأجيال كما ستحتفظ المدارس بأسمائها وزيها الموحد وتقويم فعالياتها كما في السابق.

ماذا لو لم نرغب في تسجيل أبنائنا في هذا النظام الجديد؟

كأولياء أمور، لديكم كامل الحق في اختيار مدرسة مناسبة لأطفالكم في إطار منطقتكم السكنية.

ماذا بعد إنهاء الطلاب للحلقة الأولى؟

سوف يمتد نطاق نموذج المدارس الحكومية – المنهاج الدولي ليشمل الصف الخامس والصف السادس في عام 2024. وسوف نتواصل مع أولياء الأمور في حال تم اعتماد إضافة صفوف جديدة من الحلقة الثانية، يستطيع الطالب الانتقال والرجوع إلى المدارس الحكومية التي تتبع المنهاج الوزاري في أي وقت حيث إن لكل طالب ملفاً كاملاً في المؤسسة.

هل هناك تأثير لنموذج مدارس الأجيال الذي سيتم تطبيقه على المنح والامتيازات الجامعية المتوقعة في المستقبل؟

سوف نحتفظ بنتائج وتقارير الطلبة في ملفاتهم وسوف يتم معادلتها حسب نظام العلامات المعمول به في المؤسسة، لذا لن يكون هناك أي تأثير على الامتيازات الجامعية للطالب.

ماذا سيكون دور ولي الأمر في النموذج الجديد؟

يرتكز النموذج الجديد على الشراكة بين المؤسسة والمدرسة وولي الأمر، والاعتماد على دور أولياء الأمور الأساسي في عملية نجاح الطالب وإثراء مهاراته.

وسيتم توقيع عقود شراكة مع أولياء الأمور ضمن المدارس الجديدة لبناء تعاون أكبر بين الأسرة والمدرسة في عملية تقييم المستوى التعليمي للطلاب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز