أسئلة وأجوبة حول مدارس الأجيال

المصدر: البيان

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ما هي مدارس الأجيـــال؟

قامت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسة باختيار مجموعة من مدارس الحلقة الأولى على مستوى دولة الإمارات ليتم تشغيلها من خلال مزودي خدمات تعليمية لهم خبرات عريقة في مجال المناهج الدولية.

لماذا تطبق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي هذا النموذج؟

-تم اعتماد نموذج "مدارس الأجيال" من مجلس الوزراء لتطوير الحلقة الأولى من قطاع التعليم الحكومي، وهو أحد النماذج المتعددة التي سيتم اعتمادها خلال الفترة القادمة لتوفير خيارات أكبر لأولياء الأمور وتوفير نماذج تعليمية نستطيع من خلالها تلبية متطلبات مختلفة.

- تمثل "مدارس الأجيال" نموذجاً جديداً لإدارة وتطوير المدارس الحكومية في الدولة، ويهدف لتوفير مزيد من الخيارات والفرص والنماذج التعليمية لأبنائنا الطلبة، وتأهيل جيل قيادي صانع للمستقبل.

متى سيبدأ تطبيق هذا النموذج؟

سيبدأ التطبيق في بداية العام الدراسي المقبل.

من يستطيع التقديم للالتحاق بهذه المدارس؟

الطلبة الإماراتيون، ومن في حكمهم، الملتحقون بالمدارس الحكومية ضمن النطاق الجغرافي من هذه المدارس.



ما هو المنهاج الذي سيقدم للطلبة؟

تعتمد "مدارس الأجيال" الجمع بين المناهج الوطنية المعتمدة في اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية والاجتماعيات بإشراف مباشر من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وبين المناهج الدولية في المواد العلمية كالرياضيات والعلوم وغيرها.

هل سيطرأ أي تغيير على التوقيت والتقويم المدرسي؟

سيبقى التوقيت والتقويم المدرسي على حالهما كما هو في المدارس الحكومية.

هل هناك أي رسوم مدرسية إضافية؟

لا توجد أي رسوم إضافية، حيث تتكفل الحكومة بكافة المصاريف التشغيلية ورسوم الطلبة.

ما هي مؤهلات المعلمين الذين سيتم تعيينهم في هذه المدارس؟

سيكون جميع المعلمين مؤهلين وذوي خبرة عالية، وذلك بالاعتماد على معايير التعليم المعمول بها في الإمارات.

ما هي التغييرات الأخرى التي ستطرأ على التعليم؟

سيتم تزويد المدارس بمعلمين وموظفين وإداريين جدد، مع بقاء واستمرارية معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية.

كيف سنضمن الحفاظ على الثقافة الإماراتية وتراثها وتقديم تعاليم الإسلام بشكل صحيح في المدارس؟

سوف تطبق هذه المدارس المنهاج الحالي المتبع في جميع المدارس الحكومية التابعة لمؤسسـة الإمارات للتعليم المدرسي بما يشمل اللغة العربية والتربيـة الإسلاميـة والدراسات الاجتماعيـة، إضافة إلى إبقاء الهيئة التدريسية الإماراتية العاملة في المدارس التي سيتم تطبيق النموذج فيها، لتكريس الهوية الإماراتية وأصالتها في نموذج مدارس الأجيال، كما ستحتفظ المدارس بأسمائها وزيها الموحد وتقويم فعالياتها وتوقيتها كما في السابق.

ماذا لو لم نرغب في تسجيل أبنائنا في هذا النظام الجديد؟

كأولياء أمور، لديكم كامل الحق في اختيار مدرسة مناسبة لأطفالكم، في إطار منطقتكم السكنية.

ماذا بعد إنهاء الطلاب للحلقة الأولى؟

سوف يمتد نطاق نموذج المدارس الحكومية - المنهاج الدولي، ليشمل الصف الخامس والصف السادس في عام 2024. وسوف نتواصل مع أولياء الأمور في حال تم اعتماد إضافة صفوف جديدة من الحلقة الثانية ليشملها النموذج الجديد. يستطيع الطالب الانتقال والرجوع إلى المدارس الحكومية التي تتبع المنهاج الوزاري في أي وقت، حيث إن لكل طالب ملفاً كاملاً في المؤسسة.

هل هناك تأثيـر لنموذج مدارس الأجيـال الذي سيتـم تطبيقـه في المنح والامتيازات الجامعية المتوقعة في المستقبل؟

سوف نحتفظ بنتائج وتقارير الطلبة في ملفاتهم، وسـوف يتـم معـادلتها حسب نظـام العلامـات المعمول به في المؤسسة، لذا لن يكون هناك أي تأثير في الامتيازات الجامعية للطالب في المستقبل.

ماذا سيكون دور ولي الأمر في النموذج الجديد؟

- يرتكـز النموذج الجـديد على الشراكـة بين المؤسسة والمدرسة وولي الأمر، والاعتماد على دور أولياء الأمور أساسي في عمليـة نجاح الطالب وإثراء مهاراته ضمن النموذج الجديد، وذلك وفق التزام واضح لتحقيق الأفضل له.

- سيتم توقيع عقود شراكة مع أولياء الأمور ضمن المدارس الجديدة لبناء تعـاون أكبر بين الأسرة والمدرسة في عملية تقييم المستوى التعليمي للطلاب.

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