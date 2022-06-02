«الإمارات العالمية للألمنيوم» تستأنف «هندسة المستقبل»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن استئناف برنامج «هندسة المستقبل»، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الذي يهدف إلى تمكين طلبة المرحلة الثانوية، وإلهامهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والعمل في أحد مجالاتها مستقبلاً.

ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المحاضرات في الفصول الدراسية، وورش عمل تفاعلية، يقدمها العديد من المدربين المختصين، وتشمل الموضوعات التي يتناولها البرنامج، التطبيقات والابتكارات الخاصة بعملية إنتاج الألمنيوم، والأولويات البيئية للشركة، مثل تقليل الانبعاثات وإعادة التدوير.

ويهدف برنامج «هندسة المستقبل»، إلى تعريف الطلبة بالعلوم الأساسية التي تقوم عليها صناعة الألمنيوم، كما يحاكي بنود «مئوية الإمارات 2071»، التي ارتكزت على ضرورة تطوير وتنمية القدرات والمواهب الوطنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من أجل ترسيخ دعائم اقتصاد معرفي قائم على التنافسية في الدولة، كما يأتي تركيز البرنامج على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، تحقيقاً لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، والتي أفردت بدورها حيزاً كبيراً لتطوير المهارات في الحقول المعرفية المشار إليها.

تعاون

وأكدت الدكتورة رابعة السميطي مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على حرص المؤسسة على مد جسور التعاون مع الشركات الرائدة في مختلف المجالات، بما يسهم في تطوير مهارات الطلبة وصقلها بالشكل الأمثل، وفق منهجيات تدريبية.

وبينت أن التعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ينسجم مع أولويات المؤسسة التربوية، والرامية في مجملها إلى تأهيل الطلبة ورفدهم بكافة مقومات ريادتهم في المستقبل، خاصة في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات، إذ نعمل بالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، على سد أي فجوات في منظومة المهارات التي نسعى إلى إكسابها للطلبة، وذلك من خلال حفز الطلبة على الربط بين ما يتعلمونه في مدارسهم، وتطبيقاته.

تحفيز

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعتبر تحفيز الشباب على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ثم العمل في إحدى مجالاتها، أمراً حيوياً لمستقبل الإمارات الصناعي والاقتصادي، ويمثل برنامج «هندسة المستقبل»، إحدى طرق مساهمة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تحقيق هذا الهدف».

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