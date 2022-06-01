"الشارقة للتعليم الخاص" و "أراد " توقعان مذكرة للتعاون لتصميم مدارس مبتكرة

المصدر: البيان

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وقعت هيئة الشارقة للتعليم الخاص مذكرة تفاهم مع أرادَ " الشركة الرائدة في التطوير العقاري و تشييد المجتمعات الحضرية الحديثة و المتكاملة المرافق في إمارة الشارقة" بهدف تعزيز تعاون الطرفين في عدة مجالات تشمل تصميم وتطوير مؤسسات تعليمية خاصة ترقى للتطلّعات المستقبلية في إمارة الشارقة ، حيث وقع عن الهيئة علي الحوسني ، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، و الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ ، حيث تم التوافق على إطلاق برامج تدريبية مشتركة بين الطرفين وفعاليات ومبادرات متنوعة من شأنها تعزيز ودعم القطاع التعليمي في الإمارة.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن الاتفاقية التي تم توقيعها تهدف الى تطوير المباني والمرافق المدرسية بمعايير معاصرة وحديثة ومواكبة للتكنولوجيا مصطحبة معها كافة الممارسات التي تم اكتسابها خلال جائحة ( كوفيد 19 ) ، كما أن الاتفاقية ستبين للمستثمر الجديد نوع المعايير المطلوبة لتشييد المدارس حتى تكون اكثر جذبا للطلبة والمعلمين ، من حيث تصميم المباني والغرف الصفية والملاعب والمقاصف المدرسية ، كما أنه سوف يتم اصدار دليل مفصل للمستثمر وللمدارس بهدف الارتقاء بالمباني المدرسية .

تطلعات

من جانبه اكد علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاصان الشراكة المثمرة مع ( أرادَ ) تحقق تطلعات الهيئة بما يخدم الصالح العام للقطاع التعليمي في الشارقة ، كما نتطلّع إلى تشييد مدارس تتماشى مع الأهداف التعليمية الطموحة التي تتبناها الشارقة على المدى الطويل لتكون بيئة جاذبة للمتعلمين والمعلمين و تعزز من رفاهية المجتمع التعليمي .

ومن جهة اخرى قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس إدارة ( أرادَ ) ان الادارة تحرص على إيجاد مجتمعات متكاملة تمتاز بمرافق عصرية استثنائية، ولاسيما من حيث توفير مؤسسات تعليمية رفيعة المستوى بما ينسجم مع الأهداف التعليمية الطموحة لإمارة الشارقة على المدى البعيد ، كما نتشارك مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص للمساهمة بإيجاد بيئة أكاديمية متطورة ومستدامة تثري معارف أجيالنا القادمة وتساهم برسم ملامح مستقبل أفضل للجميع .

30 الفا

ومن جهة اخرى قال هشام سعيد رئيس الاتصال الحكومي في شركة ( اراد ) للتطوير ان الاتفاقية تتيح تقديم تصاميم عصرية وحديثة للمدارس في الامارة للمستثمرين ، لأنها تلبي التطور الكبير في مسيرة التعليم بالدولة ،

ويعد مشروع الجادة الأكبر في الامارة المتعدد الأغراض ، كما أنه تم افتتاح مدرسة سابيس الدوليّة – الجادة، وهي أول مدرسة في أكبر مجمع متكامل في الشارقة، والتي تقدم خدماتها التعليمية الاستثنائية للطلاب من مرحلة الروضة وحتى الصف الثالث، والتي ستصل طاقتها الإجمالية إلى 4,000 طالب وطالبة عند افتتاح مرحلتها الثانية والأخيرة في أغسطس 2022 ، كما أن هناك قطعة اخرى مخصصة لإنشاء مدرسة بمساحة 30 الف متر مربع ، لافتا الى انه ستتكامل المساحات التعليمية الخارجية مع البيئات الصفية لتتيح للطلاب مراقبة الطبيعة والتفاعل معها بطريقة تؤثر إيجاباً على العملية التعليمية ، كما وتساعد المساحات التفاعلية المفتوحة الواسعة ومتعددة الأغراض على الاستكشاف واللعب المرن حيث يتفاعل الأطفال من مختلف الفئات العمرية في المدرسة ويوسعون من مداركهم ويصقلون مهاراتهم الاجتماعية.

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