طالبة بجامعة زايد تبتكر «درون» لكشف الحرائق

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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ابتكرت الطالبة شيخة الهاجري في قسم أمن المعلومات والشبكات بجامعة زايد، نظاماً ذكياً للطائرات بدون طيار تحت مسمى «3 تسعات» يعمل على تسهيل عمل أفراد الشرطة وتطبيق القانون.

وأوضحت الطالبة الهاجري أن النظام الذي ابتكرته للطائرات بدون طيار يسهم في تقليل حوادث الاصطدام والهرب من العدالة، والحد من انتهاك الخصوصية، كما يساعد على وصول الطائرة من دون طيار إلى مكان الحادث خلال وقت قياسي وكشف الحرائق المحتملة.

وأضافت: إن النظام الذكي يزود الطائرة بدون طيار بمستشعرات ومجموعة من المكونات التي تمكنها من أداء مهمات صعبة وخاصة في المناطق الوعرة أو التي يصعب الوصول إليها بسرعة.

وأوضحت الهاجري: أن النظام الذي زودت به الطائرات بدون طيار يمكن أفراد الشرطة من إجراء فحوص ومسوح ميدانية لمكان الحادث وتحديد شدته إلى جانب التأكد من احتمالية انفجار المركبة المتضررة، إذ تكشف التقنية عن وجود أي تسريب محتمل للغاز.

وأشارت إلى أن النظام زود بتقنية ذكية للمراقبة الليلية بإضافة كاميرا متخصصة على الطائرة بدون طيار، بحيث تكون خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام، مبينة أنها تتضمن جهاز استشعار للحركة يمكن استخدامه لمطاردة المجرمين.

وأعربت الطالبة شيخة الهاجري عن أملها في تطوير النظام مستقبلاً وتزويده بخصائص أخرى تسرع من أداء المهمات وتنوعها، مشيرة إلى أن الإبداع والطموح لا حدود لهما خاصة مع توفر التسهيلات من كافة الجهات في الدولة إلى جانب الدعم الذي تقدمه جامعة زايد لابتكارات الطلب.

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