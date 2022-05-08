بدء التقييمات الختامية لكافة الصفوف 14 يونيو المقبل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد دليل «سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي 2021-2022»، الصادر عن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن التقييم الختامي لمواد المجموعة A، للصفوف من الأول حتى الثاني عشر، يبدأ يوم 14 يونيو المقبل، وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، وأوضح الدليل طريقة احتساب درجات الطالب في شهادة إتمام الدراسة للصف الثاني عشر، من خلال خمسة إجراءات.

وتضمنت إجراءات احتساب الدرجات، أولاً: درجة المادة في نهاية العام الدراسي، تحسب من أوزان الفصول الدراسية الثلاثة للتقييم التكوين والختامي، وثانياً: مجموع درجات الطالب، هي الدرجات الحاصل عليها من مواد المجموعة A، والتي تظهر على صورة رقم وحرف في الشهادة.

وثالثاً: يستخرج معدل الطالب من تقسيم المجموع، على عدد مواد المجموعة A، ورابعاً: تخضع مواد المجموعة B لتقييمات مركزية موحدة، ويكون التقييم بالحروف، وليس لها درجات، ولا تدخل ضمن المجموع، وخامساً: يختلف سلم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي، ويظهر في أسفل الشهادة.

برمجة

ويأتي ذلك حسب البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثالث، والتي تضمن انطلاق الفصل الجاري في 18 من أبريل الماضي، والامتحانات التعويضية للطلبة المتغيبين بعذر مقبول عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في الفترة من 18 إلى 22 من الشهر نفسه.

وتتضمن البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثالث، التقييم الختامي لمواد المجموعة B، في الفترة من أول يونيو المقبل إلى التاسع من الشهر ذاته، أما الامتحانات التعويضية للمتغيبين بعذر مقبول عن امتحانات التقييم الختامي للفصل الدراسي الثالث، فسوف تكون في الفترة من 24 إلى 30 من الشهر نفسه.

وذكرت البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثالث، أن تحليل نتائج التقييم الختامي، سيكون في الفترة من الرابع حتى الثامن من يوليو المقبل، وتكون امتحانات الإعادة في الفترة من 11 حتى 15 من الشهر نفسه.

ووضعت المؤسسة أنواعاً عدة من التقييمات (التشخيصي والتكويني والختامي)، بما يتناسب مع كل مرحلة دراسية، وتركز سياسة التقييم على عدة محاور هامة، لجعلها أكثر فعالية وملامسة لواقع العملية التربوية في الميدان، بهدف جعلها قادرة على تقديم صورة دقيقة عن تقدم الطلبة الأكاديمي والمعرفي خلال العام الدراسي.

وسينظم التقييم الختامي (الامتحانات الفصلية)، خلال نهاية كل فصل دراسي، وستوزع نسبها في نهاية العام الدراسي، بحيث تحقق التوازن المطلوب، وتعطي الطالب ثلاث فرص في الاختبارات خلال العام الدراسي، ما يقدم فرصاً أفضل لتقدمهم، وستعقد امتحانات الإعادة لمرة واحدة في نهاية العام الدراسي لطلبة الصفوف من 4-12، وفق الشروط الموضحة بسياسة التقييم.

كما أوضح الدليل أن التقييم الختامي، عبارة عن اختبارات إلكترونية، يستخدم خلالها «سويفت أسس» (SwiftAssess)، غير متصل بالشبكة، وسيراعي خلال وضع جدوله الزمني الموحد، توافقه مع بروتوكول الإجراءات الاحترازية الصادر من الجهات المختصة، وأعداد الطلبة.

وسيكون مديرو المدارس الحكومية والكادر المدرسي، حلقة التواصل الأساسية مع أولياء الأمور، بما يتعلق بالاستفسارات المرتبط بسياسة التقييم والضوابط.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز