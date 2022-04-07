تخفيف إجراءات «كوفيد 19» في مدارس أبوظبي الخاصة

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن

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خاطبت دائرة التعليم والمعرفة مدارس أبوظبي الخاصة بتخفيف الإجراءات الاحترازية بناء على تعميم صادر من جانبها بداية من الفصل الدراسي الثالث، ويشمل وجوب التعليم الصفي، وإلغاء الصفوف والمجموعات الكبيرة، بالإضافة إلى تخفيف مدة إغلاق المدرسة إلى 3 أيام فقط في حال وصول نسبة الإصابات بين المتواجدين إلى 15%.

كما يمكن للطلبة الذين لا تظهر أي أعراض عليهم العودة إلى نموذج التعليم الصفي بعد مدة الإغلاق مع الالتزام بتطبيق نظام الفحص المحدد للمخالطين، وأما الطلبة المصابون فهم ملتزمون بالتعليم عن بعد حتى نهاية فترة الحجر المعتمدة من الجهات الصحية.

وأكدت الدائرة في تعميمها الصادر إلى إدارات المدارس والشراكات التعليمية: أن التعليم حضوري لجميع الطلبة بداية من الفصل الدراسي الثالث، وحتى نهاية العام الدراسي، مع استثناء الحالات الطبية الموثقة بموجب تقرير طبي معتمد، وفي هذا الإطار، سيتوجب على المدارس توفير خيار التعليم عن بعد حصراً في حالات إغلاق المدرسة بسبب تداعيات «كوفيد 19»، أو لفئتين فقط من الطلبة، وهي الحالات الطبية «عالية الخطورة»، والطلبة الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية مرتبطة بـ«كوفيد 19».

وأكد تعميم الدائرة إلغاء متطلبات التباعد الجسدي في المناطق الخارجية وداخل الفصول الدراسية، مع الإلزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة باستثناء طلبة رياض الأطفال، وبموجب التحديث ستتمكن المدارس من العودة إلى العمليات التعليمية بالطاقة الاستيعابية الكاملة، بشكل يتيح عودة جميع الطلبة لمقاعد الدراسة.

غير المطعمين

وأضاف التعميم أن التعديلات الجديدة، ستسمح للطلبة غير المطعمين بعمر 16 عاماً وما فوق من العودة إلى نموذج التعليم الصفي للمرة الأولى شرط تقديم نتيجة فحص سلبية كل 7 أيام، ما يتيح لجميع الطلبة فرصة متابعة رحلتهم التعليمية إلى جانب أقرانهم في الفصول الدراسية، مع إلزام الطلبة والمعلمين المخالطين بالفحص في اليوم الأول والسابع، علماً بأن إجراءات إلغاء متطلبات الحجر للطلبة والمعلمين والموظفين المخالطين ألغيت من جانب لجنة إدارة الطوارئ والأزمات.

96 ساعة

أبلغت إدارات المدارس أولياء الأمور بضرورة إبراز أبنائهم نتيجة فحص «كوفيد 19» سلبية صالحة لمدة 96 ساعة لكي يتمكنوا من تلقي التعليم الصفي مع بداية الفصل الثالث، مع إلزام الطلبة بعمر 16 عاماً فما فوق والمعلمين والموظفين المطعمين والمعفيين بإجراء فحص pcr كل 14 يوماً وإبراز نظام المرور الأخضر لدخول المدرسة، فيما يجري الطلبة دون سن 16 عاماً الفحص كل 30 يوماً.

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