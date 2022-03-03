اختبارات في المدارس اليوم لقياس جاهزيتها لامتحانات الفصل الثاني

المصدر: (دبي- نورا الأمير)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبدأ مدارس خاصة على مستوى الدولة، إجراء اختبار تجريبي، اليوم، لغايات التأكد من مستوى الجاهزية، وعدم وجود أي مشاكل تقنية أو فنية، في إطار استعداداتها للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2021 - 2022، المقرر انعقادها خلال الفترة من 7 مارس الجاري، وحتى الـ 24 من الشهر ذاته، مع اختلاف المواعيد وأيام الامتحانات بين الحلقات «الأولى والثانية والثالثة».

وأفادت رولا نسب مديرة مدرسة النور الدولية الخاصة، التي تتبع المنهاج الوزاري، أنهم تهيئوا لمباشرة الاختبارات التجريبية اليوم، قائلة إنها مهمة للغاية، كونها تتيح للطلبة التدرب على آلية الدخول للامتحانات، .

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، قد أدخلت تعديلات على أوزان التقييمات للفصول الدراسية الثلاثة لطلبة المراحل كافة، وأسس الترفيع والمقاييس الوصفية، إذ إن الوزن لطلبة الثاني عشر في الفصل الدراسي الأول لمواد المجموعة (ِA) أصبح 25 %، بواقع 10 % «للامتحان التكويني» و15 % «ختامي»، و40 % للفصل الثاني، بواقع 10 % «تكويني» و30 % «ختامي»، فيما تحدد للفصل الثالث 35 %، بواقع 10 % «تكويني»، مقابل 25 % «ختامي»، بإجمالي 100 %، تشتمل على 30 % للتكويني، و70 % للختامي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز