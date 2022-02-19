«دبي للثقافة» تنظم ورشاً تفاعلية لطلبة المدارس تشجيعاً للقراءة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن تنظيم باقة من الجلسات والورش التفاعلية الهادفة إلى تعزيز ثقافة الابتكار لدى الناشئة والكبار وتشجيع طلبة المدارس على القراءة. وتعقد الهيئة الورش في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، داعية الصغار والكبار إلى المشاركة في الورش الثرية؛ ليكونوا جزءاً من مستقبل الابتكار والتنمية في الإمارة. وتستهل «دبي للثقافة» برنامجها بجلسة «تعلم اللغة الإيطالية من خلال الدراما والأنشطة الحركية»، والتي ستقام بالتعاون مع الجمعية الإيطالية للمسرح والثقافة يوم الثلاثاء الموافق لـ 22 فبراير الجاري. وتهدف الجلسة إلى تعليم الأطفال من 5 إلى 10 سنوات بعض الكلمات الأساسية باللغة الإيطالية من خلال أنشطة تفاعلية مفعمة بالحركة ولعب الأدوار.

وفي يوم 24 فبراير، ستعقد جلسة أخرى بعنوان: «تعلم اللغة الإنجليزية من خلال الدراما والأنشطة الحركية». وتقدم الجلسة بالتعاون مع الجمعية الإيطالية للمسرح والثقافة، وتهدف إلى تعليم الأطفال من 9 إلى 12 عاماً بعض الكلمات الأساسية باللغة الإنجليزية من خلال أنشطة تفاعلية.

وانطلاقاً من رسالتها الثقافية في نشر المعرفة وتشجيع القراءة لدى أفراد المجتمع، وخصوصاً الأجيال الصاعدة، تقيم الهيئة أيضاً باقة من الورش والجلسات المخصصة لطلاب المدارس، والتي تهدف إلى تحفيزهم على القراءة وجعلها عادة يومية متأصلة.

الابتكار في الكتابة

أعدت «دبي للثقافة» جلسة للكبار بعنوان: «الابتكار في كتابة الرواية»، وذلك بالتعاون مع ملتقى الراويات يوم 24 فبراير، وسيتم استضافة الكاتبة العمانية بشرى خلفان لمناقشة موضوع الابتكار في الكتابة الأدبية وسرد فقرات من كتابها «دلشاد.. سيرة الجوع والشبع» كنموذج.

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