جامعة دبي ترعى الملتقى العلمي الآسيوي الـ6

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك جامعة دبي كراع تقني وفني في رعاية الملتقى العلمي الآسيوي السادس 2022، والذي يستعد نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم لاستضافته وتنظيمه في الفترة من 20 إلى 26 فبراير الحالي، بمقر الندوة في دبي بالتعاون مع المكتب الآسيوي التابع للمنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا.

مشاركة

ويشارك في الملتقى 450 مشاركاً من شباب أندية ومراكز العلوم من 30 دولة، منها 16 دولة آسيوية، و7 دول أوروبية، و4 دول من أمريكا اللاتينية و3 دول أفريقية، يعرضون خلاله ابتكاراتهم وإبداعاتهم.

ويعتبر الملتقى العلمي الآسيوي والذي تستضيفه الإمارات للمرة الأولى مبادرة من المكتب الآسيوي التابع للمنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا، وهي منظمة شبابية غير حكومية وغير ربحية ومستقلة سياسياً، تهدف إلى تطوير الثقافة العلمية بين الشباب من خلال تنظيم برامج العلوم والتكنولوجيا.

وأشار الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي ورئيس نادي الإمارات العلمي، إلى أن الملتقى يركز على الإبداع العلمي للعلماء الشباب الطامحين من كل أنحاء العالم ويهدف إلى تسليط الضوء على جهود الشباب، والمعلمين، والقادة والاهتمام بالابتكار في مجال العلوم والعلم والتكنولوجيا من خلال تعزيز حافزهم مع المساهمة في تنميتهم الشخصية وتأسيس علاقات مع المؤسسات الأخرى ذات الأهداف المتشابهة من خلال تطوير المشاريع العلمية، والتقنية والاجتماعية وتبادل الأفكار وابتكار حلول لصالح الصناعة، والقطاع التعليمي والمجتمع ككل وفقاً لاحتياجات العالم الحالية.

كما يهدف إلى التمثيل على المستوى الدولي من خلال مشاريع الشباب، ونشر المعرفة بين الشباب وتعزيز الثقافة العلمية في بيئة متعددة الثقافات.

فئات المشاريع

وتشمل فئات المشاريع العلوم الأساسية، وتضم الأحياء والكيمياء والرياضيات، الطاقة والنقل، الفيزياء والفلك، الزراعة والتكنولوجيا الحيوية، الروبوتات والذكاء الاصطناعي، علوم الفضاء، وإنترنت الأشياء.

ويتضمن الملتقى عروضاً لـ 200 مشروع علمي، ومؤتمر الشباب بعنوان «مستقبلنا في الفضاء»، ومؤتمر القادة، وورشاً علمية في علوم التكنولوجيا المختلفة وحلقات نقاشية طلابية وجلسات حوارية للخبراء من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ومركز محمد بن راشد للفضاء وخبراء آخرين في مجال التعليم والفضاء والاستدامة والملكية الفكرية وجولات علمية وسياحية تشمل زيارة مركز محمد بن راشد للفضاء وإكسبو 2020 دبي ومتحف الشندغة.

كل عامين

يقام الملتقى العلمي الآسيوي كل عامين لمدة أسبوع تقريباً، وتتضمن خمسة أيام يكون معرض المشروعات خلالها مفتوحاً للجمهور. وتستضيف الدول الأعضاء النسخ المختلفة من الملتقى وتم تنظيم أول ملتقى عام 2010 في الكويت وحظي بترحيب كبير من قبل المجتمع العلمي الشاب، ومثل بداية لسلسلة ناجحة من الملتقيات العلمية الآسيوية التي أُقيمت في الدول الآسيوية والتي تصل إلى نسختها السادسة في العام الحالي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز