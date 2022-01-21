اختبار كوفيد سلبي شرط دخول الطلبة للمدارس في عجمان وأم القيوين

المصدر: استطلاع - عصام الدين عوض

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لم يكن بمقدور جميع الطلبة في مدارس عجمان وأم القيوين الدخول إلى المدرسة اعتباراً من الاثنين المقبل دون توفر نتيجة اختبار سلبي لـ«كوفيد19»، حيث أخطرت الإدارات المدرسية أولياء الأمور بضرورة خضوع أبنائهم لاختبار كوفيد جديد قبل ذهابهم للمدرسة.

وتفصيلاً أكدت إدارات مدارس حكومية وخاصة في عجمان وأم القيوين أنه تم إخطار الطلبة وأولياء الأمور بضرورة إجراء فحص «كوفيد19» منذ وقت مبكر حتى يتمكنوا من دخول الحرم المدرسي الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن أعلن عن عودة الدراسة إلى نظام التعليم الحضوري في مجموعتين، تبدأ الأولى في الـ 24 من يناير الجاري، والثانية في الـ 31 من ذات الشهر، كما بينت الإدارات إكمال جاهزيتها لاستقبال الطلبة وسط إجراءات صحية مشددة، مناشدة في الوقت ذاته أولياء الأمور والطلبة بضرورة التقيد بالبروتوكول الصحي وعدم مخالفته حفاظاً على صحة أبنائهم ولتسهيل العودة الآمنة للمدارس وحتى لا تفوتهم الحصص الدراسية.

سعة

وأكد مديرو مدارس أن السعة الاستيعابية للصفوف داخل الحرم المدرسي تسمح باستقبال كافة الطلبة حضورياً، وذلك بعد أخذ كافة الاحتياطات والإجراءات والتدابير الاحترازية للحيلولة دون انتقال فيروس كورونا للطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية، مشيدين بالتدابير الوقائية التي فرضتها الجهات ذات الصلة، كما أنه تم تخصيص مواقع إلكترونية تتيح لأولياء الأمور اختيار نظام الدراسة التي يرغبون بها لأبنائهم، مبينين أن التعليم الحضوري يعزز قدرات الطلبة ومهاراتهم.

اجتماعات

وأكد جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي الحكومية في أم القيوين: أنه تم إعلام الطلبة وأولياء الأمور بضرورة إجراء فحص «كورونا» حتى يسمح للطلبة بالدخول للحرم المدرسي، مشدداً على أن الفحص المبكر يمكن الطلبة من متابعة دروسهم من أول يوم دراسي حضوري، خصوصاً بالنسبة لطلبة الصف الـ 12، كما أنه تم عقد اجتماعات مع الهيئتين التدريسية والإدارية للتحضير لبداية الدراسة الحضورية، وتم خلاله توزيع جداول الحصص، كما تم التواصل مع كافة أولياء الأمور لإعلامهم بالتطورات الجديدة فيما يتعلق بالفصل الدراسي الثاني حتى يكون أبناؤهم على أتم الاستعداد وتحضير كافة ما يتعلق بالدراسة الحضورية، مبيناً أنه لا مشاكل فنية واجهت المعلمين ولا الطلبة بمختلف فصولهم الدراسية خلال الأسبوعين الأولين من بداية الفصل الدراسي الثاني.

تحضيرات

ومن جهته قال أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة: إن إدارة المدرسة، والتي يدرس بها ألف و800 طالب وطالبة، أكملت استعداداتها لاستقبال طلبة رياض الأطفال وطلبة الحلقة الأولى وطلبة الصف الـ 12 في الـ 24 من الشهر الجاري، من خلال تجهيز الفصول الدراسية وتوفير المعقمات داخل الصفوف الدراسية وفي الممرات، وذلك لتحاشي انتقال العدوى للطلبة، كما تم التواصل مع أولياء الأمور وتخصيص موقع إلكتروني لهم، والذي يمكنهم من اختيار نظام التعليم الذي يرغبون فيه، وضرورة تعبئة الاستمارة وإخطار إدارة المدرسة، لافتاً إلى أن التعلم الحضوري يعزز قدرات ومهارات الطالب، لأنه يمكنه من التركيز مع المعلم داخل الصف من غير أي مؤثرات خارجية والتي تشتت فكر الطالب وتشغله عن دروسه.

جداول

ومن جهتها أكدت رشا محمود إبراهيم مدير مدرسة النعيمية الخاصة في عجمان: أنه تم إبلاغ أولياء الأمور بضرورة إحضار نتيجة فحص سلبية لـ (كوفيد19) لأبنائهم منذ وقت مبكر حتى يتم السماح لهم بالدخول للحرم المدرسي، كما تم إخطار أولياء الأمور بأنه سيتم استقبال طلبة الرياض والحلقة الأولى وفق جداول تم توزيعها على الإداريين والمشرفين لمراقبة دخول وانصراف الطلبة حتى ذهابهم عبر الحافلات المدرسية، مبينة أن المدرسة يدرس بها 600 طالب وطالبة ابتداءً من مرحلة الرياض وحتى الصف الـ 6.

أغلبية

ومن جهتها أكدت مها بركة مدير مدرسة الشعلة الخاصة في عجمان: أن إدارة المدرسة أكملت جاهزيتها لاستقبال الطلبة حضورياً وأن الأغلبية الأكبر من الأهالي اختاروا نمط التعلم الحضوري حتى في ظل إتاحة خيار التعلم عن بعد من قبل الجهات الرسمية، وهو ما يعكس اطمئنانهم إلى قرارات القيادة الرشيدة للدولة والتي تضع مصلحة الطلاب الأكاديمية والتربوية إلى جانب الصحية على رأس أولوياتها، كما أن المدرسة سوف تستقبل الأسبوع المقبل ألفاً و150 طالباً وطالبة من طلاب الروضة والحلقة الأولى والثانوية العامة، يلتحق بهم العدد نفسه من طلاب المراحل الدراسية المتبقية، علماً بأن كافة الكوادر التي يفوق عددها 200 معلم وموظف مستمرة جميعها بالدوام الحضوري المباشر منذ بداية الفصل الحالي باستثناء المخالطين أو المصابين الذين يعملون عن بعد.

وبدورها قالت عائشة المطوع المدير التنفيذي لمدارس الحكمة في عجمان: إن إدارة المدرسة جاهزة لاستقبال الطلبة حضورياً، حيث تم تجهيز الفصول الدراسية وتعقيم كامل المبنى المدرسي، ومتابعة الصيانة الدورية، كما تم التعميم على الطلبة بضرورة الفحص، وكذلك أولياء الأمور والزوار بضرورة الالتزام بحالة المرور الأخضر عبر تطبيق «الحصن»، لافتة إلى أنه تم التنبيه على كافة المعلمين بإجراء الفحص الدوري والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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