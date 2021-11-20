«التربية» تطلق منصة موحدة لبحوث الاختبارات الدولية

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة عالمية موحّدة للبحوث الخاصة بالاختبارات الدولية، بهدف تسهيل عملية تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات بين الدول لتقييم المشاركة في مختلف الاختبارات الدولية.



جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولي للبحوث الذي تم عقده في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي.





حلقة



وأفادت حصة الوهابي مديرة إدارة تطبيق الاختبارات الوطنية والدولية في وزارة التربية والتعليم أن هذه المنصة ستكون حلقة الالتقاء بين جميع الخبراء في مجال التقييم والاختبارات الدولية ومجال تحليل البيانات، مؤكدة أن إطلاقها سيعمل على تسهيل عملية تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات بين الدول لتقييم المشاركة في مختلف الاختبارات الدولية، وتطوير تحليل البيانات لاتخاذ القرارات المؤثرة في العملية التعليمية في كل دولة.



وعدت الإطلاق أمراً يحسب لدولة الإمارات السباقة دوماً لتكون محط اهتمام لجميع الباحثين والمبدعين في مختلف المجالات. وأضافت: سيسهم ذلك في تحقيق رؤية ورسالة وزارة التربية التي تهدف إلى توفير تعليم ابتكاري لمجتمع ريادي معرفي.



وقالت الوهابي: إن مشاركة الوزارة في العديد من الاختبارات الدولية يضعها في موقع المسؤولية لتطوير هذه الاختبارات والإسهام يداً بيد مع هذه المنظمات الدولية في ملامسة احتياجات الطلبة في دولة الإمارات.





اهتمام



وأشارت إلى اهتمام الوزارة بالمؤتمر الدولي للبحوث لأنه الأبرز في العالم في مجال تطوير الاختبارات الدولية والوطنية. وأضافت إن دولة الإمارات سباقة في إعداد الاختبارات الوطنية على مستوى المنطقة من خلال الـ«إمسات» كما تطبق الاختبارات الدولية منذ العام 2007، الأمر الذي يجعل الوزارة بيت خبرة في هذا المجال.



وأكدت الوهابي أن استضافة خبراء عالميين متميزين من 70 دولة في 57 جلسة، يضفي الكثير من التطوير في مجال تحليل بيانات الاختبارات الدولية لكي يستفيد منها صنّاع القرار في تطوير النظام التعليمي مما يحقق رؤية الوزارة في تحقيق تعليم ابتكاري لمجتمع ريادي معرفي وجيل ملهم.

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