تقرير: زيادة ملحوظة في انخراط أولياء الأمور بحياة أبنائهم التعليمية

المصدر: دبي - نورا الأمير

كشف تقرير «المجتمع أولاً» الصادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية زيادة ملحوظة في مستوى انخراط أولياء الأمور ومشاركتهم في حياة أبنائهم التعليمية، منذ ظهور جائحة «كوفيد 19» قبل 18 شهراً، وتحسناً في عملية التواصل بين المدارس وأولياء الأمور في الجوانب المتعلقة بإجراءات الصحة والسلامة المعتمدة من حكومة دبي، فيما كشف التقرير عن رضا أولياء الأمور المتعلق بجودة التعليم الذي تقدمه المدارس الخاصة لأبنائهم.

وبحسب التقرير أكدت معظم المدارس الخاصة قدرتها على مد قنوات التواصل والتشاور مع أولياء الأمور على نحو منتظم، بالإضافة إلى الاستجابة السريعة لمعالجة جميع القضايا والمسائل فور ظهورها، فيما بادرت المدارس إلى دعم جودة الحياة النفسية للطلبة، من خلال توزيع الاستبانات وتخصيص خطوط اتصال مباشرة ورسائل البريد الإلكتروني وعقد الاجتماعات الافتراضية.

مقاربة جديدة

واستعرض التقرير «المجتمع أولاً- مقاربة جديدة لضمان استمرارية التعلم أثناء الجائحة في المدارس الخاصة بدبي»، محطات مهمة في رحلة مدارس دبي لمواجهة تحديات «كوفيد 19» والدروس المستفادة والفرص المستقبلية المستقاة من قصص النجاح، التي تُبرز أهم الإنجازات التي حققها المجتمع المدرسي على مدى أكثر من 18 شهراً.

قصص نجاح

وأفادت فاطمة إبراهيم بالرهيف المديرة التنفيذية لجهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «إن تعاون المجتمع المدرسي بكل أفراده من قيادات مدرسية ومعلمين وطلبة وكوادر إدارية مع أولياء الأمور أوجد قصص نجاح مثمرة أثرت ممارسات التعليم في المدارس وقدرة المجتمع المدرسي على التكيف مع كل الظروف والمتغيرات، مشيرة إلى أهمية تسليط الضوء على أهم الممارسات الناجحة، وأبرز الدروس المستفادة، التي فتحت الباب واسعاً للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الارتقاء بجودة التعليم في المدارس مستقبلاً.

تقدير

بحسب التقرير أظهر أولياء الأمور تقديرهم للتحسينات، التي أجرتها المدارس في ما يتعلق بعملية التواصل معهم، إذ كشفت نتائج استبانة أولياء الأمور الإلكترونية، والتي نفذتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في وقت سابق من العام 2021 أن معظم أولياء الأمور اتفقوا على أن مدارس أبنائهم تبقيهم على اطلاع بالتقدم الدراسي الذي يحققه أبناؤهم، وأن الغالبية العظمى من أولياء الأمور أفادوا بأنهم يعلمون مع من عليهم التواصل من كادر المدرسة، في حال وجود تحفظات حول تعليم أبنائهم.

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