فرصة واحدة لامتحان الإعادة لصفوف «12-4»

المصدر: (دبي- نورا الأمير)

منحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الطلبة من صفوف الرابع وحتى الثاني عشر فرصة واحدة لدخول امتحان الإعادة، على أن يبقى الطالب لإعادة الصف في حال عدم اجتيازه لأي مادة دراسية من مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم واللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، ووفقاً للبرمجة الزمنية للعام الدراسي يؤدي الطلبة امتحانات الإعادة خلال الفترة من 10-14 يوليو المقبل.

وأوضحت المؤسسة أن امتحان الإعادة يطبق على الصفوف من«4 - 12» للطلبة، الذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية، ضمن المواد الـ6 المذكورة.

فيما يطبق الامتحان التعويضي للطلبة، الذين لم يتمكنوا من إجراء امتحان نهاية الفصل الدراسي نتيجة عذر مبرر ومعتمد وموافق عليه من اللجان المختصة، لافتة إلى تنظيم الامتحانين على الرغم من اختلافهما معاً حرصاً على البرمجة الزمنية في إدارة الامتحانات وإعلان النتائج، وفق الخطط الموضوعة والمتماشية مع مصلحة الطلبة.

ضوابط

وتطرقت سياسة تقييم الطلبة وضوابط الامتحانات للعام الدراسي 2021/‏ 2022، التي أصدرتها المؤسسة إلى آليات احتساب درجات امتحان الإعادة وتندرج في 4 خطوات متضمنة احتساب النهاية الصغرى الطالب في امتحان الإعادة، بغض النظر عما حققه في الامتحان، وذلك لمحاكاة القيم التربوية القائمة وتقديم فرص متساوية للطلبة لإعادة الامتحان مع احتفاظ ذوي الكفاءة بتميزهم.

وتكون درجة الامتحان وهي 100مستقلة عن درجة نهاية العام، ويمنح الطالب في امتحان الإعادة درجة النهاية الصغرى في حال كانت الدرجة الحاصل عليها أكبر من درجة النهاية الصغرى للمادة، على انتصاف درجة النهاية الصغرى للمادة إلى المجموع الكلي والمعدل العام للطالب في الصف الثاني عشر، بحيث لا يتجاوز مجموع درجات الطالب مجموع النهاية الصغرى.

تقييم

وحددت المؤسسة الدروس المقررة للتقييم الختامي للفصل الدراسي، بحيث تشمل للطلبة من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر مقرر الفصل الدراسي نفسه، أما طلبة الثاني عشر فيكون امتحان الفصل الدراسي الأول مقرر الفصل الدراسي نفسه، بينما امتحان الفصل الدراسي الثالث فيشمل مقرر الفصلين الثاني والثالث.

ووفقاً للجدول الزمني المدرج في السياسة يقدم الطلبة الامتحانات التعويضية في الفترة من 5 - 9 ديسمبر المقبل، وفي الفصل الثاني من 20 - 24 مارس 2022، وفي الفصل الأخير من يوم 26 - 30 يونيو المقبل، وحدد لامتحان الإعادة الفترة من 10 - 14 يوليو المقبل.

يذكر أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قد وضعت أنواعاً عدة من التقييمات «التشخيصي والتكويني والتقييمي»، بما يتناسب مع كل مرحلة دراسية، حيث ترتكز سياسة التقييم على محاور عدة مهمة لجعلها أكثر فاعلية وملامسة لواقع العملية التربوية في الميدان.

وجعلها قادرة على تقديم صورة دقيقة عن تقدم الطلبة الأكاديمي والمعرفي خلال العام الدراسي، وتستهدف السياسة المتاحة على موقع المؤسسة الإلكتروني جميع الهيئات الإدارية والتعليمية، ومن ضمنهم أولياء أمور الطلبة، بهدف شرح سياسة التقييم لهم، بصورة واضحة ما يجعلهم مطلعين على خطط المؤسسة لتطوير مستويات الطلبة، والارتقاء بتحصيلهم الأكاديمي.

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