معهد أبوظبي للتعليم المهني يفوز بجائزة «بلاكبورد» الدولية

المصدر: أبوظبي - البيان

فاز معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني؛ بجائزة «بلاكبورد» الدولية لفئة التميز في التعليم والتعلّم المهني عبر الإنترنت لعام 2021، وهي الجائزة التي تُقدم سنوياً من شركة «بلاكبورد» المتخصصة في إنتاج نظم التعلّم، التي يستخدمها 100 مليون مستخدم في 12000 جامعة وكلية في العالم، للتعرف إلى الاستخدام الأمثل لنظم التعليم والتعلّم؛ التي تنتجها الشركة فضلاً عن عدد من المجالات الأخرى، ورغم أن 10 مؤسسات فازت بالجائزة حول العالم هذا العام، منها جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعتا مايو كلينيك، وجونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني الوحيد الذي فاز بهذه الجائزة في التعليم المهني المتخصص.

وقال الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي المدير العام لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني: «الجائزة تعكس مدى التزام أبوظبي المهني استراتيجية أبوظبي التقني القائمة على المرونة والتطوير المستمر، إذ عمل المعهد وفق منظومة المركز منذ بداية الجائحة للعمل بسلاسة وديناميكية، وذلك بتوفير جميع المناهج والوسائل التعليمية عبر الإنترنت بنسبة 100% باستخدام نظام بلاكبورد لإدارة التعلّم، وهي منهجية فعالة وبناءة؛ قضت على التشتّت الذي يعانيه الدارس أثناء التعلّم وخاصة عن بعد، كما أتاحت الفرصة للمعلمين للابتكار والإبداع في صوغ منهجية التدريس بأسلوب جديد يجذب انتباه الطلبة في بيئة التعلّم الجديدة»، لافتاً إلى أن التحوّل إلى بيئة التعلّم عبر الإنترنت؛ اقتضى إعداد أكثر من 600 منهج تعليمي ودمجها في نظام إدارة التعلّم ونظام المعلومات الحالي الخاص بالطلبة والذي يتضمن سجلاً لكل دارس، وقد نتج عن نجاح تطبيق هذا التحوّل؛ توافر جميع المناهج الدراسية التي يمكن للدارسين الوصول إليها بسهولة، ما يتيح لهم مراجعتها لاستيضاح أي مفهوم جرت مناقشته واستيعابه في أي وقت.

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