جامعة الشارقة تزوّد مختبراتها الهندسية بتقنيات التعليم الافتراضي

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

وفرت جامعة الشارقة مختبرات علمية وهندسية مجهزة بأحدث تقنيات وبرمجيات الاتصال (عن بعد)، تمكن الطلبة الذين يتلقون تعليمهم افتراضياً من المشاركة والتفاعل مع ما يجري داخل المختبر مثله مثل الطالب الموجود حضورياً داخلها.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة أن تلك المختبرات الحديثة في الجامعات الوطنية بإمكانها إيجاد شباب مواطنين باحثين في شتى ضروب البحث، باحثين متميزين يديرون عجلة التقدم البحثي، الأمر الذي من شأنه أن ينهض بالمجتمع الإماراتي سريعاً ويتوجه نحو الريادة في كافة الميادين، تلك الريادة التي تنشدها القيادة الرشيدة للدولة وتضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة.

تزويد

وأوضح الدكتور النعيمي أنه تم تزويد معظم الكليات بالجامعة بمختبرات علمية وهندسية مجهزة بأحدث تقنيات وبرمجيات الاتصال (عن بعد)، الأمر الذي يمكن الطلبة الذين يتلقون تعليمهم افتراضياً من المشاركة والتفاعل كأنهم موجودون في الحرم الجامعي، كما تم توفير مختبرات وخدمات علمية لتيسير القيام بالتجارب والبحوث العلمية الخاصة بالطلبة في مختلف المجالات والتخصصات، وهي توفر محفزات عديدة مادية ومعنوية للمتفوقين منهم في مجال البحث العلمي عن طريق إقامة مسابقات ومعارض لإظهار مشاركات وأعمال ومساهمات الطلبة في المحافل المحلية والدولية.

حرص

وأضاف أن التخصصات العلمية المختلفة والبرامج الأكاديمية المتقدمة والتي تطرحها العديد من الكليات تعتمد في الأساس على التعليم من داخل المختبرات العلمية، ولذلك تحرص الجامعة دائماً على متابعة تطوير مختبراتها العلمية – خصوصاً - في كلية العلوم بما يتلاءم مع متطلبات العصر، وتوفير كل التقنيات الحديثة للتعليم داخل الحرم الجامعي وعن بُعد، بما فيها مختبرات قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك، كما تم تطوير مختبرات الفيزياء، حيث تم إضافة تقنيات التواصل والعرض السمعية والبصرية والتي تمكن المحاضر من شرح التجارب العملية داخل المختبر أو (عن بُعد) بسهولة وبدقة عالية تمكن الطلبة من القيام بالتجارب الفيزيائية داخل المختبرات أو عن طريق المحاكاة بنفس المستوى العالي من الفهم ولإدراك واكتساب المهارات.

أدوية

ولفت الدكتور النعيمي إلى أن الجامعة لديها مختبرات طبية عديدة ومعهد العلوم الطبية والصحية والوسائل المستخدمة في فحص الحيوانات وفي الأدوية، فبعد إنتاج البحوث تجرب في الحيوانات لتبيان مدى نجاعتها، فيوجد مختبر كامل لتلك التجارب، إضافة إلى مختبر كامل لاستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في البحث العلمي والذي يعد أكبر مختبر على مستوى الدولة ويخدم كافة الباحثين في الجامعة من خلال استخدام الحوسبة والمعلوماتية من أجل إنجاز الأبحاث في التحاليل في الإحصاءات والنتائج في التجارب، فضلاً عن مختبرات الأجهزة التي تخص العلوم والهندسة ومختبرات الطاقة النووية ومختبرات الهندسة الصناعية وعلوم الليزر، إضافة إلى مركز علوم وتكنولوجيا المواد المتقدمة والذي يعد دولياً، لذلك نجد أن الإنتاج في مجال البحوث يعد قوياً عدداً وجودة، مبيناً أن عدد المختبرات التعليمية والبحثية بالجامعة أكثر من 200 مختبر، منها 60 مختبراً بحثياً في مختلف التخصصات.

مختبران

وبين مدير جامعة الشارقة أنه تمت إضافة مختبرين جديدين في تخصصي الجيولوجيا والجيوفيزياء لبرنامج بكالوريوس العلوم في علوم الأرض البترولية والاستشعار، يختص المختبر الأول بعلوم الأرض والجيوفيزياء باستخدام أجهزة الرادار المتخصصة في استكشاف ما في باطن الأرض مثل الآثار والكهوف وغيرها، بالإضافة إلى أجهزة المسح بالموجات الزلزالية والتي تستخدم لرؤية الطبقات الجيولوجية المختلفة والكشف عن البترول والغاز، أما المختبر الجديد الثاني والخاص بعلم الصخور فيضم العديد من العينات لكافة أنواع الصخور الرسوبية والنارية والمتحولة، بالإضافة إلى المجهر الضوئي المستخدم في التعرف على المعادن الموجودة بها، لافتاً إلى أن تلك المختبرات سوف تعزز من مهارات الطلبة وتكسبهم العديد من الخبرات في مجال البحوث، كما أن طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بالجامعة يشاركون الأساتذة والعلماء في البحث العلمي داخل تلك المختبرات، وبالتالي الناتج يكون قوياً ليس في النوع وإنما الجودة، وهذا ما أشارت إليه التصنيفات والتقييمات العالمية للجامعة، ولكافة جامعات الدولة.

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