جامعتا الإمارات والملك سعود تنظمان محاضرات بحثية

المصدر: العين - البيان

أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية سلسلة المحاضرات البحثية الافتراضية والتي تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية بين الجامعتين المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي.

وتعتبر السلسلة أحد الأنشطة ضمن خطة العمل التي ستعمل الجامعتان على تنفيذها خلال العام الأكاديمي 2021/ 2022 بما يسهم في تعزيز التعاون التعليمي والأكاديمي بين الجامعتين.

وأوضح الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، أن التعاون الاستراتيجي مع جامعة الملك سعود يعتبر من أهم الأنشطة والفعاليات الرئيسية ضمن مبادرة التعاون الدولي مع الجامعات والمعاهد الدولية، حيث إن الشراكات الدولية من الأولوية المهمة لمكتب النائب المشارك للبحث العلمي والتي تسهم في تطوير المخرجات البحثية بما يخدم الاستراتيجيات والرؤى الوطنية.

وأشار النائب المشارك للبحث العلمي إلى أن هذه السلسلة البحثية تبرز الجهود العلمية والبحثية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة في الجامعتين، وتستعرض السلسلة آخر نتائج الدراسات البحثية في المواضيع ذات الصلة بالأولويات الوطنية، كما أن هذه السلسلة تهدف إلى فتح الحوار البناء والنقاش العلمي الذي يساعد الباحثين في تطور النتائج البحثية للدراسات العلمية. ومن الأهداف الرئيسية للمبادرة: تعزيز البحث العلمي للجامعتين من خلال تطوير فرق بحثية علمية من الباحثين من الجامعتين للعمل معاً في إيجاد حلول علمية مشتركة للتحديات العلمية من خلال مشاريع بحثية.

وأوضح الدكتور أحمد مراد أن سلسلة المحاضرات البحثية تعتبر فرصة للباحثين والعلماء من الجامعتين للتعرف إلى الممكنات والموارد المتاحة في كلتا الجامعتين، والتي ستساعد الباحثين على رسم مقترحات بحثية تعزز من مكانة الجامعتين دولياً. وبدأت هذه السلسلة بمحاضرتين حول موضوع الأمن الغذائي بمشاركة الدكتور محمد عبد المحسن اليافعي وكيل كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة الإمارات، بينما شارك الدكتور غدير الشمري الأستاذ المشارك في التغذية في الصحة والأمراض ورئيس قسم علوم الغذاء والتغذية بجامعة الملك سعود، محاضرة بعنوان: «الغذاء غير الصحي والرجيم الصحي»، بحضور أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعتين، وأدار النقاش سلطان الحجي خبير الشراكات في جامعة الإمارات.

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