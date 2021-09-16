«المطبخ الذكي» لـ«نادي الإمارات العلمي» ينال برونزية مسابقة الاختراعات في إندونيسيا

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

توج نادي الإمارات العلمي بندوة الثقافة والعلوم بميدالية برونزية في المسابقة الافتراضية للاختراعات والابتكارات الدولية للشباب التي نظمتها جمعية العلماء الشباب بإندونيسيا نهاية أغسطس الماضي، عن مشروع «المطبخ الذكي» لحماية الأطفال باستخدام نظام الأمان البيومتري، وهدفت المسابقة إلى تنمية مهارات البحث العلمي وروح الابتكار وتبادل خبرات الابتكار والاختراع، وتركزت فئات المشاركة في مجالات: الفيزياء، العلوم الأساسية والبيئية، العلوم الاجتماعية، الطاقة والهندسة، التكنولوجيا، التعليم. ووصل إلى النهائيات 2000 مشارك من خلال 373 ابتكاراً علمياً يمثلون 35 دولة ومنطقة حول العالم.

ونفذ المشروع الطلبة مهرة وميثة ماهر البستكي وعلي حميد اللوغاني، وأوضحوا أن فكرة المشروع تتلخص في حماية الأطفال من الحوادث التي يتعرضون لها في مطابخ المنازل حيث يكون الآلاف من الأطفال سنوياً عرضة للحروق وخاصة في مراحل الطفولة المبكرة، وذلك لأن الأطفال يستخدمون أدوات المطبخ من دون علم الوالدين، وهذا يعرضهم لخطر الاحتراق وانسكاب السوائل على أجسادهم.

وأشاروا إلى أن فكرة المشروع تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من تشغيل أجهزة المطبخ من دون وجود شخص مخول وتنبيه الوالدين إلى وجود الطفل داخل المطبخ.

وذكروا أن المشروع نموذج أولي يستخدم فيه نظام الأمان البيومتري ونظام الماسح الضوئي لبصمات الأصابع الذي يتحكم في تشغيل أجهزة المطبخ إذ يمكن للنظام التحكم في تشغيل أجهزة المطبخ للأشخاص المصرح لهم باستخدامها فقط.

وتابعوا: إنه استناداً إلى تقنية عمل نظام الأمان، يتم تفعيل النظام حينما يتعرف إلى البصمة المحفوظة مسبقاً وبذلك تنقل الإشارة إلى المتحكم الرئيس لتشغيل الأداة المطلوبة، في حين يمنع الطفل من الوصول لتشغيل الأداة مع إصدار صوت تنبيه للوالدين، باستخدام التكنولوجيا وبعض الدوائر الإلكترونية المخصصة. وأكد الطلبة أن نادي الإمارات العلمي، لعب دوراً كبيراً في تهيئتهم واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم.

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