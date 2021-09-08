جامعة الإمارات تحتفي باليوم الدولي لمحو الأمية

المصدر: العين - البيان

شاركت جامعة الإمارات العربية العالم في الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية، وبهذه المناسبة قالت الدكتورة نجوى الحوسني، عميد كلية التربية بالإنابة: أدركت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وأن الاستثمار في تطوير خدمات التعليم هي المكوّن الأول لإطلاق عجلة التقدّم.

وأضافت: لقد ركز مؤسس الدولة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على أهمية توفير فرص التعليم للجيل الجديد، وأصر على أن ينال تعليم الفتيات اهتماماً لا يقل عن الاهتمام بتعليم الفتيان، لإيمانه العميق بالدور المؤثر، الذي يلعبه التعليم في تنوير الشعوب والأمم، ولذلك وضعته حكومة الإمارات في سلم أولوياتها، ورصدت له من الميزانيات ما يترجم الاهتمام الواضح والجلي بهذا القطاع الحيوي.

وأشارت الدكتورة الحوسني إلى أن الحديث عن نهضة التعليم وما صاحب هذه النهضة من ريادة وتميز في مختلف المراحل التعليمية، هو حديث عن جزء من مجمل المنجزات العظيمة، التي تحقّقت على يدي الشيخ زايد، طيب الله ثراه، حيث آمن بأن التعليم هو البوابة الذهبية، التي ينطلق منها أبناء وبنات الوطن إلى مسيرة واعدة من التطور والازدهار والتقدم الاقتصادي والريادة، والإبداع في مختلف المجالات التنموية.

وأوضحت أن من أهم الإنجازات التي تذكر في جهود الدولة في محو الأمية إصدار قانون إلزامية التعليم لعام 1972، والذي يلزم أحد الوالدين أو الوصي القانوني بإرسال الأبناء إلى المدرسة، فأنشأت المدارس في كل المناطق والمدن، وبدأت عجلة التنمية البشرية في الدوران حتى يومنا هذا. وفي عام 2012، اعتمد مجلس الوزراء قانوناً اتحادياً جديداً بشأن إلزامية التعليم، والذي تمّ بموجبه تعديل المراحل التعليمية، لتشمل إلزامية التعليم كل المراحل حتى المرحلة الثانوية.

وأردفت الدكتورة الحوسني: في هذا المضمار لا يمكن نسيان الجهود العظيمة، التي قامت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بشأن تعليم المرأة وتمكينها في المجتمع، حيث حرصت سموها على تشجيع المرأة على التعليم، وأتاحت لها كل الممكنات، التي تضمن لها مشاركة فاعلة في تنمية المجتمع وتطويره إلى جانب أخيها الرجل. ونذكر من هذه الجهود إطلاق استراتيجية محو الأمية وتعليم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1975، وإعلان عام 1988 عاماً لمحو أمية المرأة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز