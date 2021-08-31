25% زيادة أعداد طلبة جامعة الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف الدكتور سامح غوانمة مدير جامعة الفجيرة عن آلية عمل منظمة تعزز من مسيرة الجامعة في تحقيق رؤيتها نحو التقدم والتطور مع بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022، لافتاً إلى تسجيل الجامعة زيادة ملحوظة بنسبة 25% في أعداد الطلبة المقبولين لديها، إلى جانب ارتفاع أعداد أعضاء هيئة التدريس بنسبة 30% عن العام الماضي، وذلك بعد تعيين الجامعة أساتذة جدد متميزين ذوي كفاءة وخبرات تدريسية ومهنية في مختلف التخصصات، حيث سخرت الجامعة منظومتها التقنية المتطورة وجاهزيتها التكنولوجية ذات المواصفات العالمية، بما يضمن انسيابية العملية التعليمية في ظل تعزيز التدابير الوقائية والاحترازية التي تتوافق مع إجراءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتوجيهات وزارة التربية والتعليم حرصاً على سلامة وصحة أفراد المجتمع.

وأفاد الدكتور غوانمة في حديثه مع «البيان» إلى بدء دفعة بكالوريوس العلوم في التمريض فصلها الدراسي الأول في الجامعة، موضحاً أن التخصص شهد إقبالاً كبيراً من الطلبة الراغبين بدراسة هذا التخصص الذي يمثل متطلباً مهماً في سوق العمل، حيث قدمت لهم خصومات لتشجيعهم على دخول مضمار التمريض والتعلم على يد كادر أكاديمي متميز مدعوم بأحدث الوسائل العلمية، وأن الجامعة وفرت مركز محاكاة مبتكراً على أحدث طراز لإكساب خريجي تخصص التمريض المهارات السريرية النوعية لضمان ممارستهم تمريضاً آمناً وفعّالاً لممارسة مهاراتهم وإتقانها حتى يكونوا مستعدين لممارسة المهنة فور تخرجهم.

تدريب عملي

وقال د.غوانمة: إن الجامعة ستركز هذا العام على التدريب الميداني والعملي لكل التخصصات في الجامعة بواقع 16 أسبوعاً بما يعادل 480 ساعة تدريب، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات في إمارة الفجيرة وخارجها، وذلك بهدف إدخال الطالب في بيئة العمل الحقيقية لتعزيز مهاراته والتفاعل مع ذوي الخبرة في الميدان ليكتسب قدرات جديدة تضاف إلى سيرته الذاتية وتكون بذلك فرصة للطالب والجهة المدربة بالتعرف على الكفاءات واستقطابهم في المستقبل للعمل لديها.

تسجيل أكثر من 7000 محاضرة

وأكد أن الجامعة تسعى دوماً إلى تطوير العملية التعليمية بحيث تتوافق مع أحدث الأنظمة العالمية، والذي بدوره ينعكس إيجابياً على جودة العملية التعليمية لديها، حيث جهزت الجامعة بمنصات للتعلم الذكي تتميز بالكفاءة والمرونة وتعزز من الأنشطة التشاركية والتفاعلية في العملية التعليمية التي تجسد رؤية الإمارات، لافتاً إلى أن قسم التعلم الذكي بجامعة الفجيرة تحول بالكامل إلى قسم لا ورقي في خطوة تساهم في توفير الوقت والموارد وتحافظ على البيئة، ونتج عن ذلك توفير أكثر من نصف مليون ورقة خلال العام أي ما يعادل إنقاذ أكثر من 50 شجرة من القطع لاستخدامها في إنتاج الورق.

موضحاً أن القسم نجح في تسجيل أكثر من 7000 محاضرة عن بُعد وإتاحتها للطلبة على نظام التعلم الذكي لتكون مرجعاً إضافياً لهم في أي وقت، إضافة إلى عقد 800 امتحان عن بُعد، وتسجيل 270 فيديو تدريبياً لدعم الطلاب أكاديمياً.

خصومات دراسية

كما أشار الدكتور غوانمة إلى أن جامعة الفجيرة غير ربحية وتعمل على دعم الطلبة والتيسير عليهم في تسديد الرسوم الجامعية من خلال صندوق دعم الطالب والذي أُنشئ في عام 2017، وذلك من منطلق حرصها على تمكين كل شرائح المجتمع من متابعة تحصيلهم العلمي والجامعي.

حيث تقدم جامعة الفجيرة كل عام مجموعة من الخصومات والمنح للطلبة خريجي الثانوية العامة تصل إلى 100%، وذلك بهدف تحفيز الطلبة لمتابعة دراستهم الجامعية واستمرارية تفوقهم.

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