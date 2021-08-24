مدارس خاصة في أبوظبي تمنع تغيير نموذج التعليم حتى نهاية الفصل الدراسي الأول

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

شددت مدارس خاصة في أبوظبي أنه لن يسمح بتغيير نموذج التعليم الذي اختاره الطالب أو ولي أمره حتى ديسمبر المقبل الذي يصادف نهاية الفصل الدراسي الأول وخاطبت ذوي الطلبة عبر البريد الإلكتروني بأن يلتزم الطالب الذي اختار التعليم الصفي أو التعليم عن بعد الاختيار من دون إمكان التغيير، مشيرة إلى أن التعليم «عن بعد» سيقتصر على الفئات التي تعاني تحديات طبية، مع إرفاق الشهادات المعتمدة من الدوائر الصحية في هذا الشأن، وعلى أولياء الأمور التأني في الاختيار. وتنص السياسات الجديدة المحدثة من جانب دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، على إتاحة خيار نموذج التعلم الصفي بحسب السعة التشغيلية لكل مدرسة.

استيفاء النماذج

وطالبت مدارس خاصة ذوي الطلبة بسرعة الانتهاء من تحرير نموذجي العودة للمدرسة والعودة من السفر، وملء استمارة التعهد بالأخطار الطبية، بحسب التعميم الصادر عن دائرة التعليم والمعرفة، قبل نهاية الأسبوع الجاري. وطالبت غالبية المدارس بأهمية سداد الرسوم الدراسية المستحقة من العام الماضي، مشيرة إلى أن إيصال سداد الرسوم شرط لتسلم الكتب الدراسية والزي المدرسي.

فحص PCR

وشددت المدارس على أهمية اتباع قواعد صارمة للمجيء إلى الحرم المدرسي وتسلم الكتب الدراسية والزي المدرسي، وهي: أن يكون أحد أولياء الأمور حاصلاً على التطعيم الخاص بـ«كوفيد 19» ولديه نتيجة فحص PCR صالحة في موعد لا يتجاوز 96 ساعة، مع أهمية إيقاف السيارة بشكل صحيح خارج موقع المدرسة، والسماح لموظفي الأمن بالاطلاع على تطبيق الحصن للتأكد من التطعيم وصلاحية مسحة PCR مع قياس درجة الحرارة ولتجنب الازدحام على أولياء الأمور الانتظار في مركباتهم خارج المدرسة لحين وصول دورهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز