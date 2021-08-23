95.6 % لمراكز أصحاب الهمم خلال تجربة «التعليم عن بُعد»

المصدر: دبي - البيان

أنجزت وزارة تنمية المجتمع، تقييم عملية التعليم «عن بُعد» لأصحاب الهمم، والتي تمت في نطاق مراكز التأهيل الحكومية، وذلك استناداً إلى «مقياس جودة التعليم عن بعد» لأصحاب الهمم، الذي تم تقنينه من قبل إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، ويستهدف المراكز الحكومية والخاصة بالدولة، وجاءت نتائج تقييم مراكز أصحاب الهمم على مقياس جودة التعليم عن بعد مرتفعة، وملبّية للتوقعات، حيث تراوحت الدرجات التي حصلت عليها المراكز التي تم تقييمها بين 87.1% و95.6%، وهو ما يضعها في مرتبة التميز والريادة في تحقيق أهداف العملية التربوية ككل، وإنجاز الأهداف التربوية المرصودة للطلبة، بما يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم الفردية، إضافة إلى الإشراك الفعال لأولياء أمورهم في العملية التعليمية من المنزل.

وقال ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع: إن نتائج العملية التعليمية للعام الدراسي 2020 - 2021، تتسم بالكثير من الإنجازات، على الرغم من التحديات التي واجهتها بسبب جائحة «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن وزارة تنمية المجتمع، استفادت من نتائج دراسة التحديات التي تواجه أصحاب الهمم وأولياء أمورهم أثناء الفترة الماضية، في تطوير منظومة التعليم الافتراضي لأصحاب الهمم، بحيث تكون مهيأة للجميع.

ومن جانبها، أفادت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بأنه سيتم خلال المرحلة المقبلة، تطبيق مقياس جودة التعليم عن بعد، ومعاييره، على مؤسسات تأهيل أصحاب الهمم غير الحكومية، للتأكد من فعالية وجودة التعليم المقدم لأصحاب الهمم فيها.

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