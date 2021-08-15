«ألف للتعليم» تسد فجوات تعلم الرياضيات في ولاية أمريكية

المصدر: أبوظبي - البيان

أفاد المدرسون في 3 مقاطعات تقع ضمن ولاية كارولينا الشمالية، والذين يستخدمون منصة «ألف للتعليم» الرقمية المبتكرة سعياً لجسر فجوات تعلم مادة الرياضيات الناجمة عن الانقطاعات المدرسية نتيجة لتفشي «كوفيد 19»، بإحراز تقدم ملموس في مساعيهم هذا الصيف. وتستخدم 6 مدارس في مقاطعات «آش وجيتس وبولك» تقنية «ألف للتعليم» لدعم المدرسين في مساعيهم لمساعدة الطلاب على تعويض فاقد التعلم في مادة الرياضيات.

وكانت «ألف للتعليم»، تعاونت مع شركة NexGen Education لتوفير ذلك لمقاطعات كارولينا الشمالية كافة وتمكينها من الاستفادة من المنصة مجاناً. وشهدت المقاطعات المشاركة في التجربة الصيفية انضمام 825 من طلاب الرياضيات بين الصف السادس والصف الثامن.

وبهذا الصدد، قال جايمي غرابر، مدرس الرياضيات للصفين السادس والسابع في مدرسة مقاطعة «بولك» الوسطى في ولاية كارولينا الشمالية: يساهم برنامج «ألف للتعليم» للرياضيات المقترن بالدروس الموجهة بدور فعلي في ضمان قدرة الطلاب على تطبيق المحتوى الذي يتعلمونه، إذ يتيح لهم مراجعة الدروس المطلوبة ثم التدرب عليها من دون خوف من الفشل. كما أنه يوفر للطلاب فرصة تطبيق معارفهم على مستويات أعمق بعد استيعاب المفهوم الأساسي.

ونتيجة للجائحة، يعتقد الخبراء أن الأدوات الرقمية المشابهة تكتسب أهمية متزايدة في ضوء نتائج الاختبارات القياسية التي تظهر تراجع الطالب الأمريكي العادي بنسبة 8 إلى 12 نقطة مئوية في مادة الرياضيات حالياً، إلى جانب درجات أسوأ يسجلها الطلاب الأصغر سناً وطلاب المناطق شديدة الفقر والأقليات.

وتنضم مقاطعات كارولينا الشمالية إلى منطقة هارلم للأطفال الشهيرة التي تستخدم المنصة بدورها. ويتم تشجيع المدارس في أنحاء الولايات المتحدة كافة على استكشاف كيفية تخصيص التمويل من خلال خطة الإنقاذ الأمريكية للإغاثة في حالات الطوارئ للمدارس الابتدائية والثانوية لتطبيق منصة «ألف للتعليم».

وفي هذا السياق، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة «ألف للتعليم»: توفر منصة «ألف للتعليم» تجارب تعليمية مخصصة لجميع الطلاب لتتيح لهم التعلم بالوتيرة التي تناسبهم في أي مكان وزمان، فهي مصممة بهدف توفير المجموعة المناسبة من تدابير التعويض وتمكين الطلاب من العمل وفقاً للسرعة المناسبة لإمكاناتهم. ونفخر بتعاوننا مع المدارس في ولاية كارولينا الشمالية لدعم أهدافها التعليمية ومنح الطلاب فرصة الحصول على تجربة تعلم رقمية عالمية المستوى.

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