جامعة خليفة تنضم لعضوية الاتحاد العالمي لتبادل الطلبة في الهندسة

المصدر: (أبوظبي - وام)

انضمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، للبرنامج العالمي لتبادل الطلبة في مجال الهندسة، وهو برنامج دولي لتبادل الطلبة، تأسس عام 1995، بهدف منح طلبة البكالوريوس في الهندسة، فرصة الدراسة في جامعات مرموقة من جميع أنحاء العالم.

وتنضم جامعة خليفة لمجموعة المؤسسات التعليمية الدولية، كجامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، ومعهد جورجيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، وجامعة ديلفت للتكنولوجيا في هولندا، إضافة لجامعة ملبورن الأسترالية. وبانضمامها للاتحاد العالمي لتبادل الطلبة في مجال الهندسة، تصبح بذلك جامعة خليفة، أول عضو من الإمارات ومن دول الخليج. وستقوم جامعة خليفة، في إطار مشاركتها كعضو في هذا الاتحاد، بتوفير فرص إضافية، تسهم في توسيع أفق المعرفة، وتعزيز تجارب التعليم الدولية لدى الطلبة.

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