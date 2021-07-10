20 طبيباً من موسكو ينالون شهادات من جامعة الخليج

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

أكد البروفيسور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية في عجمان، أن الجامعات الإماراتية أضحت تنافس الجامعات العالمية في مخرجاتها التعليمية، مبيناً أن 20 طبيباً استشارياً وأستاذاً من كبرى كليات الطب في مستشفيات وجامعات موسكو حصلوا على شهادة في التعليم الطبي المستمر، وذلك من خلال دورة تدريبية استمرت أسبوعاً بجامعة الخليج الطبية في عجمان.



وقال: «تهدف الدورة إلى إكساب الأطباء الاستشاريين المهارات في التعليم الطبي خاصة في تقييم الأطباء ووضع امتحانات التراخيص الطبية واستخدام طرق التقويم الحديثة في التعليم وخلال العام الجاري سوف يتم تدريب 100 طبيب واستشاري روسي في مجال المهارات الطبية والتقييم».





ثقة



وأضاف إن تلك الخطوة تعكس ثقة العالم والدول الكبرى في مستوى التعليم العالي بدولة الإمارات ومؤسساتها وكلياتها الجامعية، والتي أضحت تنافس الجامعات العالمية الكبرى التي سبقتها في ذلك المضمار بمخرجاتها التعليمية المميزة، وذلك من خلال مواكبتها لآخر تكنولوجيا العصر ومن ثم توظيفها في العملية التعليمية، الأمر الذي مكن الجامعات الإماراتية من أن تتبوأ تلك المكانة العالمية المرموقة.





تعاون





وأوضح أن هناك اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة بموسكو وجامعة الخليج الطبية من أجل تبادل الخبرات وتعزيزها في المجال الطبي، ولتدريب الأطباء الاستشاريين من مختلف مستشفيات موسكو وجامعاتها على كيفية استخدام أفضل الطرق الحديثة في إجراء عملية التقويم للأطباء، وكيفية إجراء الامتحانات في مجال التراخيص الطبية، منوهاً بأن الدول الكبرى أصبحت تلجأ إلى الإمارات للاستفادة من الخبرات المتوافرة في مختلف الجامعات والمستشفيات الإماراتية، وذلك لما شهدته من تطور في مرافقها بصورة كبيرة أصبحت نموذجاً يحتذى عالمياً، وذلك بفضل الدعم المتواصل التي تجده تلك الجامعات والمستشفيات من القيادة الرشيدة التي لم تدخر جهداً في توفير كافة الإمكانات حتى تنافس عالمياً.

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