محمد بن راشد: نبارك لأبنائنا طلاب الثانوية العامة تخرجهم ونخص المتفوقين

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، طلاب الثانوية العامة، مباركاً سموه تخرجهم، وخاصة المتفوقين منهم.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نبارك لأبنائنا طلاب الثانوية العامة تخرجهم.. ونخص بالتهنئة، المتفوقين منهم.. ونشكر الميدان التربوي على تجاوزه سنة تعليمية غير اعتيادية. والقادم أجمل بإذن الله في إمارات الخير».

ونشر سموه صورة متضمنة أسماء الطلبة السبعة الأوائل على مستوى الدولة، وهم: هند محمد حسن عبد الله الجناحي، التعليم الحكومي- مسار النخبة، من مدرسة السلام للتعليم الثانوي بنات، ورغد مؤيد أسعد دناوي، التعليم الحكومي- المسار المتقدم، مدرسة قطر الندى، وفاطمة صالح سالم الشعملي، التعليم الحكومي- المسار العام، مدرسة مارية القبطية للتعليم الثانوي للبنات، وعبد الرحمن وليد راشد الشرهان النعيمي، التعليم الحكومي- مسار النخبة، ثانوية التكنولوجيا التطبيقية- رأس الخيمة بنين، وميرة علي صالح الصويلح الزعابي، التعليم الحكومي- المسار المتقدم التقني، ثانوية التكنولوجيا التطبيقية فلج المعلا- بنات، وشيخة محمد سلطان أحمد، التعليم الخاص- المسار العام، مدرسة الحكمة الخاصة، ورهف مشتاق جبار الدليمي، التعليم الخاص- المسار المتقدم، مدرسة الرؤية الخاصة.

أوائل

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أعلنت قائمة أسماء الطلبة الأوائل في الصف الثاني عشر في التعليم الحكومي والخاص، المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وثانوية التكنولوجيا التطبيقية، وشملت مسارات النخبة والمتقدم والعام، والمسار المتقدم التقني، وضمت 115 طالباً وطالبة متفوقين، 67 منهم مواطنون، وبلغت نسبة النجاح العامة في المدارس الحكومية والخاصة، التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، ما يقارب 91 %.

وحقق طلبة الصف 12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، نتائج متقدمة في اختبار نهاية العام الدراسي 2020/‏2021، حيث قدم 28,220 طالباً وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة، الامتحان النهائي لطلبة الصف 12.

وأشادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأداء طلبة الصف الـ 12، وما بذلوه من جهود كبيرة، تكللت بحصولهم على نتائج مشرفة، تعكس مدى التنافسية والتصميم اللذين تحلوا بهما، في مختلف المسارات التعليمية، خاصة طلبة مساري النخبة والمتقدم.

وتقدم لامتحان الثانوية العامة قرابة 19956 طالباً وطالبة في المدارس الحكومية، وبلغت نسبة النجاح العامة، ما يقارب 88 في المئة، وبلغت نسبة نجاح الطلبة في مساري النخبة والمتقدم، 100 في المئة، وفي المسار العام ما يقارب 84 في المئة، وبلغت نسبة النجاح في المسار التطبيقي 77 في المئة.

نجاح

وحقق طلبة مسار النخبة، البالغ عددهم 146 طالباً وطالبة، والمطبق حصراً في المدارس الحكومية، نسبة نجاح بلغت 100 %، حيث نال 33 % منهم درجة (A)، و58 % منهم درجة (A)، ونسبة منخفضة درجة (B). ويذكر أن درجات مسار النخبة من الأعلى، هي (A)، (A)، و(B) و(C).

أما طلبة المسار المتقدم لطلبة 12 في المدارس الحكومية والخاصة، المطبقة لمنهاج الوزارة، والبالغ عددهم 11400 طالب وطالبة، بلغت نسبة نجاحهم 100 %، وحاز 44 % منهم على درجة (A)، و40 % منهم نالوا درجة (B)، و15 % منهم حققوا درجة (B)، ونسبة 1 % منهم حصلوا على درجة (C) بمستوى مقبول. ويذكر أن درجات المسار العام من الأعلى، كالآتي: (A)، (B)، (B)، (C) و(F)- أقل من 60 في المئة.

وفي ما يتعلق بطلبة المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، بلغت نسبة النجاح العامة ما يقارب 96 في المئة، لمجموع الطلبة البالغ عددهم 8255 طالباً وطالبة، حيث بلغت نسبة النجاح في المسار العام، ما يقارب 88 في المئة، والمتقدم 100 %.

وقال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، مهنئاً المتفوقين: «تهانينا القلبية لأبنائنا الطلبة خريجي الصف 12.. نجاحكم نجاح للوطن.. تخطيتم عاما دراسيا صعبا بما تحليتم به من مسؤولية واجتهاد وإصرار على التميز الأكاديمي.. نبارك لذويكم ونشكر العاملين بالميدان التربوي، حيث الجميع رسموا لوحة من التكاتف والتعاون لتستمر مسيرة التعلم بامتياز لافت».

بدورها، هنأت معالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الطلبة، لحصولهم على نتائج مشرفة، تبرهن على مدى جودة مخرجات منظومة التعليم الحديثة في الدولة، مثنية معاليها على جهود أولياء أمور الطلبة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، حيث جسدوا بمتابعتهم وتشجيعيهم لأبنائهم، معنى الشراكة الحقيقية والبناءة، مع الجهات المعنية بالشأن التعليمي، متوجهة معاليها في الوقت ذاته، بالتحية والتقدير لكوادر الميدان التربوي، من معلمين ومعلمات وإداريين، على ما بذلوه من جهود جبارة، أسهمت في اجتياز طلبة الصف الثاني عشر، مرحلة مهمة من حياتهم بنجاح وتميز كبيرين.

حرص

وأثنت معاليها على حرص القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل لمنظومة التعليم في الدولة، وبناء أجيال تمتلك أدوات عصرها، وقادرة على المشاركة، وبفعالية، في صناعة مستقبل الدولة، ومواصلة مسيرة التنمية المشهودة في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.

وقالت معاليها: «نقطف اليوم ثمار منظومة تعليمية مطورة، أطلقناها استجابة لأولويات الدولة في المستقبل، وبما ينسجم مع رؤيتها واستراتيجيتها للمراحل المقبلة، التي استندت في مجملها على جودة المخرج التعليمي لمنظومتنا التعليمية، وضرورة العمل على بناء كوادر مؤهلة لاستحقاقات المستقبل، متسلحة بأعرق المعارف والمهارات، فخريجي الثانوية هذا العام، هم حصاد جهودنا لخمس سنوات مضت، حرصنا خلالها على تطوير مناهجنا، وأساليب التعليم في مدارسنا، وتطوير معلمينا وفق احدث الطرق المتبعة عالمياً، بهدف إيجاد بيئة تعليمية حديثة تفاعلية، تستلهم أفضل الممارسات التربوية المعتمدة عالمياً».

وتقدمت معاليها بهذه المناسبة، بالشكر الجزيل لكافة أولياء الأمور، لما بذلوه من جهود استثنائية، تحظى بكل التقدير والاحترام، حيث كان لها بالغ الأثر في مواصلة مسيرة التعليم في الدولة، وترجمت معنى الشراكة الحقيقة، التي تربط ولي الأمر، ودوره الفاعل والمركزي في المنظومة التعليمية.

ريادة

من ناحيتها، هنأت الدكتورة رابعة علي السميطي مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، خريجي الثانوية العامة، متمنية لهم مزيداً من التفوق والريادة في مراحل تعليمهم اللاحقة، مبينة أن الظروف الراهنة التي عايشها طلبتنا وكوادرنا التعليمية في الميدان، كانت بمثابة اختبار حقيقي لقدرتنا على العبور بطلبتنا إلى آفاق أرحب من التميز والريادة، مؤكدة سعادتها أنه، وبفضل دعم القيادة الرشيدة، وتعاون أولياء الأمور، وعطاء معلمينا ومعلماتنا الكبير في الميدان التربوي، نجحت المؤسسة بالتغلب على الصعاب، وتحويل التحديات إلى فرص ومكتسبات حقيقية، تضاف إلى مجمل المكتسبات العديدة التي استطاعت المنظومة التعليمية في الدولة تحقيقها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن ما يزيد على 3 آلاف معلم وإداري وفني، ساهموا في إنجاز امتحانات طلبة الصف 12، التي عقدت حضورياً في المدارس، وكان لهم دور كبير في الحفاظ على سلامة الطلبة، من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وحمايتهم، وعملوا على توفير بيئة مناسبة للطلبة، لتأدية الامتحانات دون أي عوائق.

وستتابع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إعلان نتائج طلبة الصفوف 10 و11 في الخامس من يوليو، وصفوف 8 و9 في السادس من يوليو، والصفوف من 4 إلى 7 في السابع من يوليو، وأخيراً، الصفوف من 1 إلى 3 يوم الخميس 8 يوليو.

وتدعو المؤسسة في هذا الصدد، الطلبة وأولياء الأمور، إلى ضرورة مراعاة مواقيت الإعلان عن النتائج، بحسب المواعيد المذكورة، لضمان سرعة الدخول على الموقع. ويمكن للطلبة الحصول على الشهادة رقمياً أو ورقياً، من خلال زيارة موقع الطلبة الإلكتروني (المنهل)، على أن تصدر الشهادات بعد يومين من تاريخ إعلان النتائج.

يذكر أن المسار المتقدم في المدارس الحكومية، يبدأ مع الطلبة من الصف التاسع، ويعتمد قبول الطلبة فيه على ضوابط خاصة، وشروط معينة، أهمها رغبة الطالب وتحصيله الأكاديمي، ويدرس الطالب في المسار المتقدم، مواد مكثفة في الجوانب العلمية، ويحصل الطلبة على إعــداد مكثف في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء، التي تدرس باللغة الإنجليزية، أما مسار النخبة، فهو متاح للطلبة بدءاً من الصف الخامس، بحسب خطط التوسع فيه، ويمكن للطلبة المميزين علمياً، اختيار الانضمام إلى برنامـج العلـوم المتقـدم لمسـار النخبـة، والمصمم خصيصاً للطلبـة المتفوقين أكاديمياً، ويركز منهج مسار النخبة على الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية، بأسلوب يعزز مهارات التحليل، والتفكير المنطقي، وحل المشكلات بطرق عملية.

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