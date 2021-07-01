    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    إعلان نتائج الثاني عشر الأحد المقبل

    المصدر:
    • دبي-رحاب حلاوة
    التاريخ:

    ‏أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجدولة الزمنية لإعلان نتائج ‏طلبة التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم ‏لنهاية العام الدراسي 2020-2021، للصفوف من 1 حتى 12، محددة ‏إعلان نتائج الصف الثاني عشر يوم الاحد المقبل الموافق 4 يوليو، ويليه ‏يوم الاثنين إعلان نتائج الصفين العاشر والحادي عشر، ويوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو يتم اعلان نتائج الصفين الثامن و التاسع،  ويوم الأربعاء يتم إعلان نتائج الصفوف من الرابع حتى السابع، ويوم الخميس الموافق 8 يوليو يتم إعلان نتائج الصفوف من الأول حتى الثالث.

    طباعة Email
    ↑ أعلى
    #