إعلان نتائج الثاني عشر الأحد المقبل

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

‏أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجدولة الزمنية لإعلان نتائج ‏طلبة التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم ‏لنهاية العام الدراسي 2020-2021، للصفوف من 1 حتى 12، محددة ‏إعلان نتائج الصف الثاني عشر يوم الاحد المقبل الموافق 4 يوليو، ويليه ‏يوم الاثنين إعلان نتائج الصفين العاشر والحادي عشر، ويوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو يتم اعلان نتائج الصفين الثامن و التاسع، ويوم الأربعاء يتم إعلان نتائج الصفوف من الرابع حتى السابع، ويوم الخميس الموافق 8 يوليو يتم إعلان نتائج الصفوف من الأول حتى الثالث.

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