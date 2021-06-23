إصدارات رقمية لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عن إطلاق أول إصداراتها الرقمية في مواضيع بحثية متنوعة تهم المجتمع، وتهدف إلى تعزيز خطاب التسامح والتعايش السلمي والحوار الحضاري والتعريف بإنجازات الحضارة العربية الإسلامية.

وأكد مدير الجامعة الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، حرص جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على دعم توجيهات القيادة الرشيدة في إثراء المحتوى الثقافي والمعرفي، الذي يلعب دوراً محوريّاً في تكوين الإنسان الفكري، ويساهم في توسيع مداركه ونهجه في التعامل مع الآخر.

وأضاف: بمناسبة إطلاق أول الأعمال البحثية والمؤلفات الأدبية لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أتوجه بالشكر إلى قيادة الدولة الرشيدة؛ على دعمها الكريم، وحرصها على إثراء المحتوى البحثي، ودعم المبادرات الثقافية التي تساهم في التعريف بأهم إنجازات أعلام الحضارة العربية والإسلامية وترسيخ القيم النبيلة المتأصلة في ديننا الحنيف، وفي موروثنا الوطني المتجسد في فكر الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وتابع: تكمن أهمية العناية بإصدار البحوث العلمية والمؤلفات التي تهدف إلى نشر العلم والمعرفة وتشجيع المجتمع على طلب العلم في كل وقت وحين، ويعد كتاب «روح وريحان» الذي أصدرته الجامعة موسوعة ثقافية وعلمية متنوعة، جاءت وليدة الاحتياجات المجتمعية والفكرية، وتسعى إلى الإجابة عن أكثر الأسئلة إلحاحاً في وقتنا الراهن، من منظور تاريخي وديني وعلمي، أما الإصدار الثاني «مصايف العلماء» فهو كتاب متميز وفريد من نوعه، من ناحية الفكرة والمحتوى؛ إذ يهدف إلى تعريف الجمهور بالطريقة التي كان يقضي بها العلماء والأدباء أوقاتهم في البحث عن المعارف، والتزود بالعلوم وذلك لتعزيز حب العلم والمعرفة بين أفراد المجتمع، وتقديم أمثلة رائدة حول كيفية استثمار الوقت؛ لتطوير الذات وخدمة المجتمع.

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