طلبة الثاني عشر يختتمون اليوم الامتحانات.. وتباين في الآراء حول «الفيزياء»

المصدر: متابعة: رحاب حلاوة، محمد محسن وعصام الدين عوض

يسدل الستار اليوم على امتحانات نهاية العام الدراسي 2020 - 2021، إذ يختتم طلبة الصف الـ 12 امتحانات نهاية العام للتعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم باختبار مادة العلوم الصحية للمسارين العام والمتقدم وبمادة الأحياء لمسار النخبة.

ويوم أمس أدى الطلبة امتحان الفيزياء وسط تباين الآراء حول الورقة الامتحانية، ففي دبي أعرب الطلبة عن سعادتهم تجاه مستوى الورقة الامتحانية التي تحاكي كل القدرات العقلية، حيث جاءت الورقة الامتحانية موزعة على 22 سؤالاً.

وأعرب أولياء أمور طلبة في صفوف النقل عن شكرهم تجاه المدارس الحكومية التي استحدثت «مساعد افتراضي» لأولياء الأمور والطلبة لتوفير الدعم اللازم خلال فترة الاختبارات النهائية للعام الدراسي، حيث تولى المساعد الافتراضي الرد على الاستفسارات التي تخص الاختبارات الإلكترونية.

وأكدت رولا نسب مدير مدرسة النور الدولية بالشارقة: إن الطلبة أدوا امتحان الفيزياء بصورة جيدة، وأن الأسئلة لا صعوبة فيها تذكر، وقال أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة: إن امتحان الفيزياء كان في مستوى الطالب المتوسط، لافتاً إلى أن الورقة الامتحانية جاءت لتقيس قدرات الطلاب الفردية.

وفي أبوظبي اشتكى الطلبة من صعوبة امتحان مادة الفيزياء للمسار المتقدم، وأكدوا أنه تضمن 4 أسئلة اتسمت بالصعوبة، حيث جاءت غير مباشرة واحتاجت إلى تفكير وتركيز عميق. واعتبر طلبة للمسار المتقدم أحمد علي ووديمة السليمي وبسنت عفيفي أن الأسئلة جاءت فوق قدرات الطالب المتوسط، حيث شمل 4 أسئلة معقدة من بين 22 سؤالاً، مما أدى إلى استهلاك الوقت والضغط على الطالب في استعجال الإجابة لعدم نفاد الوقت المخصص والمقدّر بساعة ونصف، وقال إسلام العقيلي: لم أتوقع سهولة الفيزياء، وأغلب الأسئلة مباشرة عدا سؤالين احتاجا إلى تركيز.

وبالنسبة لامتحان الفيزياء لطلبة العام أكد يحيى علي، ومحمود حسن وحبيبة سعيد أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، عدا سؤالين اتسما بالصعوبة، لكن مجمل الأسئلة لم تخرج عن المقرر الدراسي وما تدربوا عليه خلال الفصل الدراسي الثالث.

وتباينت آراء طلبة الشارقة وعجمان وأم القيوين المسار المتقدم والعام حول امتحان مادة الفيزياء، واشتكت الطالبة نور أياد المسار العام من مدرسة النور الدولية من صعوبة الأسئلة، وأكدت الطالبة عالية تامر المسار المتقدم أن المادة الامتحانية يشوبها نوع من الصعوبة في بعض الأسئلة، وتشاطرها الرأي رنيم عامر المسار المتقدم والتي أكدت أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط عدا بعض الأسئلة، فيما يرى الطالب عيسى تيسير من مدرسة عجمان الخاصة أن الأسئلة في معظمها يغلب عليها الجانب النظري أكثر من العملي.

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