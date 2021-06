«تربية» جامعة الإمارات تنال اعتماد CAEP من أمريكا

المصدر: العين - البيان

حصلت كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة على الاعتماد الأكاديمي من مجلس الاعتماد في إعداد المعلمين: The Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP) في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أكبر مجلس اعتماد لبرامج إعداد المعلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تمّ تطوير معايير CAEP لضمان التميز في برامج إعداد المعلمين.

وقد حصلت كلية التربية وبكل جدارة على الاعتماد الكلي والشامل لسبع سنوات مقبلة وهي أقصى مدة يمنحها مجلس الاعتماد للمؤسسة التعليمية.

وأشارت الدكتورة نجوى الحوسني عميدة كلية التربية بالإنابة إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها جامعة الإمارات منذ نشأتها وحرصها على المضي بخطوات متسارعة بإنجازات واضحة للارتقاء بجودة التعليم العالي والمحافظة عليه والسعي الدائم لتحقيق ضمان جودة التعليم وتقديم أفضل الخدمات الأكاديمية.

وأضافت: «يعد حصول كلية التربية على الاعتماد الأكاديمي الدولي من مجلس الاعتماد في إعداد المعلمين في الولايات المتحدة الأمريكية من أهم الإنجازات التي تعكس جودة البرامج الأكاديمية المطروحة في الكلية ومستواها الدولي الذي يوازي برامج إعداد المعلمين المماثلة في الدول المتقدمة عالمياً».

أهداف

وأوضحت عميدة كلية التربية بالإنابة «أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي كان من أهم الأهداف الاستراتيجية للكلية، وبفضل الله وبفضل الجهود المتميزة التي بذلها الفريق المختص في الكلية والدعم اللامحدود الذي قدمته إدارة الجامعة تمكنا من تحقيق هذا الإنجاز الذي يفتخر به كل عضو هيئة تدريس وإداري وطالب في كلية التربية، إذ يعد خطوة رئيسة للمضي نحو التميز من خلال توافق وانسجام برامج الكلية مع أفضل المعايير المرجعية التربوية المتفق عليها في الأوساط الأكاديمية الدولية المتعلقة ببرامج إعداد المعلمين.

وتقوم عملية الاعتماد الأكاديمي على تقييم جميع أجزاء البرامج الأكاديمية من مدخلات وعمليات ومخرجات للوقوف على جودتها وتوافقها مع المعايير الأكاديمية الدولية».

من جهتها، أفادت الدكتورة هالة الحويرص، رئيسة فريق الاعتماد في الكلية، بأن الاعتماد الأكاديمي كان نتيجة، مؤكدة مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية كافة في السعي والإخلاص الدائم في تنفيذ الرؤية الطموح للكلية، والحصول على الاعتماد إنجاز أكاديمي كبير سيعزز بلا شك من سمعة الكلية وبرامجها محلياً وعالمياً ويؤكد للمجتمع جودة البرامج الأكاديمية التي تقدمها جامعة الإمارات العربية المتحدة والكفاءة العالية لمخرجاتها.

