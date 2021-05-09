مراجعات صباحية يوميا للطلبة قبل الامتحانات

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

وجهت إدارات مدارس حكومية معلميها بالاستعداد لعمل مراجعات لطلبة الصف الثاني عشر خلال فترة الامتحانات، ولمدة ساعة يومياً، من السابعة والنصف صباحاً حتى الثامنة والنصف صباحاً قبل الامتحانات، لمساعدة الطلبة على الاستعداد بشكل جيد للإجابة على الأسئلة، على أن يكون الدوام خلال تلك الفترة حضورياً في المدارس من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، بالاضافة إلى عقد مراجعات لصفوف النقل خلال الأسبوع الذي يسبق امتحانات نهاية العام الدراسي

وأكدت إدارات المدارس على ضرورة الانتهاء من المناهج الدراسية في 3 يونيو المقبل، والانتهاء من الامتحانات التكوينية وإعداد قوائم بالدرجات للرصد عندما يتم فتح نظام درجات الطالب «المنهل»، ورفع كشوف الدرجات.

وأوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي " تعليم" أن الامتحانات ستكون من مقرر الفصل الدراسي الثالث فقط، وسيتم إجراء الامتحانات إلكترونياً على منصة «Swift Assess»، مشددة على ضرورة التزام الطلبة بفتح الكاميرا أثناء تأدية الامتحانات عن بعد «من المنزل»، والالتزام بارتداء الزي المناسب أثناء تأدية الامتحانات عن بعد «من المنزل».

وأوضح دليل استعداد المدرسة الإماراتية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الجاري، الذي أصدرته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم»، أخيراً، أن امتحانات مواد المجوعة (A) للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، تنطلق في الثامن من يونيو المقبل، وتُسلم المهام والمشاريع لمواد المجموعة (B) خلال الفترة من 30 مايو الجاري حتى الثالث من يونيو المقبل، مبينا أن طلبة الصف الثاني عشر سوف يؤدون امتحاناتهم إلكترونياً في المدارس، فيما سيؤدي طلبة الصفوف من الرابع حتى الحادي عشر امتحاناتهم إلكترونياً «عن بعد».

وأوضحت الجداول أن المدة الزمنية لامتحان كل مادة للصفوف كافة هي 90 دقيقة (ساعة ونصف الساعة)، وتبدأ فترة الامتحانات يومياً لطلبة الصفوف من الرابع حتى الثامن في التاسعة صباحاً وتنتهي في العاشرة والنصف، فيما تبدأ طلبة الصفوف من التاسع حتى العاشر بجميع مساراتها، امتحاناتهم يومية، في الحادية عشرة صباحاً حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً، أما طلبة الصف الثاني عشر فيبدأون في التاسعة صباحاً حتى العاشرة والنصف، وسوف يؤدي الطلبة امتحان مادة واحدة فقط يومياً، ويستهل طلبة الصفوف كافة امتحاناتهم بمادة التربية الإسلامية.

وأظهرت جداول امتحانات الصف الثاني عشر أن طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة يبدأون بمادة التربية الإسلامية تليها الدراسات الاجتماعية، ثم الكيمياء/الأحياء، ثم الرياضيات، ويأتي بعدها اللغة العربية، ثم اللغة الإنجليزية، ثم الفيزياء، ويختتم طلبة «العام» و«المتقدم» امتحاناتهم بمادة العلوم الصحية، ويختتم طلبة مسار النخبة بمادة الأحياء، أما طلبة المسار التطبيقي فيبدأون بمادة التربية الإسلامية ثم الدراسات الاجتماعية وتليها العلوم التطبيقية، ثم الرياضيات، وبعدها اللغة العربية ويختتمون امتحاناتهم باللغة الإنجليزية.

وشددت المؤسسة في تعميمها على أهمية تنبيه الطلبة بضرورة عمل فحص «كوفيد - 19» والالتزام بالإجراءات الاحترازية الواردة في «دليل الإجراءات الاحترازية» على أن لا تتعدى صلاحية الفحص سبعة أيام متتالية، إضافة إلى تنبيههم بضرورة الالتزام بالزي المدرسي عند حضورهم إلى المدرسة، وعلى إدارة المدرسة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في دليل «الإجراءات الاحترازية» خلال فترة الامتحانات، وعلى إدارة المدرسة التأكد من شخصية الطالب عند الحضور للمدرسة، وعلى إدارة المدرسة حصر الطلبة المتغيبين عن أداء الامتحان في المدرسة، وتحديد سبب الغياب مع ضرورة رفع كشف بأسماء الطلبة المتغيبين والذين تعرضوا لمشاكل تقنية خلال تأدية الامتحان على الرابط الموضح أدناه بعد الانتهاء من الامتحان مباشرةً، ويتم وضع ملاحظ على كل قاعة امتحانية.

وستعقد لجان خاصة للطلبة «أصحاب الهمم» وفق الخطط التربوية الفردية والطلبة أصحاب الأمراض المزمنة وفق التقارير الطبية الحديثة.

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