لجان خاصة بأصحاب الهمم في الصف 12 بامتحانات نهاية العام

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم» أن أصحاب الهمم في الصف الثاني عشر سيؤدون امتحانات نهاية العام في المدارس، وسوف تُشكّل لجان خاصة بهم في المدرسة تناسب حالة كل طالب، وسيتم تزويد المدارس من قبل فريق أصحاب الهمم ببيانات الطلبة من هذه الفئة، مع تحديد نوع الخدمات الواجب تقديمها لكل طالب خلال فترة الامتحانات، وتوفير فريق اختصاصي من التعليم الدامج أو دعم التربية الخاصة، وذلك خلال فترة الامتحانات، لمتابعة هؤلاء الطلبة.



وسيقدم جميع الطلبة أصحاب الهمم في الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر الاختبارات إلكترونياً عن بُعد «في المنزل»، وأوضحت المؤسسة أن الطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية «تعديل المنهج والامتحانات»، فإنه يتم تقييمهم من قبل معلم المادة بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة في المدرسة بحيث يعد الامتحان وفق الخطة التربوية الفردية، أما أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية «مواءمة/ تكييف»، فإنهم يخضعون للامتحان الإلكتروني نفسه باقي الطلبة.



وذكرت المؤسسة في دليل امتحانات الفصل الدراسي الثالث، الذي أصدرته مؤخراً، أن المدارس سوف تزود الطلبة بمواعيد الامتحانات وفق الجداول الامتحانية المعتمدة، ولابد أن يكون التواصل مع المدرسة قبل بدء أسبوع من بدء الامتحانات على الأقل، ويكون التواصل مباشرة على الخط الساخن للمدرسة وإعلامهم بالمشكلة، مشددة على منع تداول الأدوات مع الزملاء وضرورة إخطار المعلم عند الحاجة للقرطاسية.



وشددت المؤسسة على إلزام الطلبة الصفوف من الرابع حتى الحادي عشر، بفتح كاميرات حواسيبهم الآلية، وارتداء الزي المدرسي، أثناء أداء امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري التي ستجرى على منصة «Swift Assess»، وضرورة إجراء طلبة الصف الثاني عشر فحص «كوفيد 19»، مؤكدةً أن أسئلة الامتحانات ستكون قاصرةً على مقررات الفصل الدراسي الثالث.







إجراءات



وحددت المؤسسة في دليل الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، إجراءات عدة، منها توزيع طلبة الصف الثاني عشر بمدارس التعليم الخاص المطبقة لمنهج وزارة التربية والتعليم ومدارس التسامح على مدارس التعليم العام الحكومية، وسوف تحدد جداول التوزيع لاحقاً، وتوزيع الطلبة على القاعات الدراسية «الصفوف» بحيث لا تزيد القاعة على 50% من طاقتها الاستيعابية، وإخطار الطلبة بضرورة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة «مع الشاحن»، وإخطار الطلبة بضرورة إحضار الآلة الحاسبة الخاصة بهم في المواد التي تستدعي استخدام الآلة الحاسبة.



ودعت المؤسسة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الواردة في «دليل الإجراءات الاحترازية» على ألا تتعدى صلاحية الفحص سبعة أيام متتالية، إضافة إلى تنبيههم بضرورة الالتزام بالزي المدرسي عند حضورهم إلى المدرسة، وعلى إدارة المدرسة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في دليل «الإجراءات الاحترازية» خلال فترة الامتحانات، وعلى إدارة المدرسة التأكد من شخصية الطالب عند الحضور للمدرسة، وعلى إدارة المدرسة حصر الطلبة المتغيبين عن أداء الامتحان في المدرسة، وتحديد سبب الغياب مع ضرورة رفع كشف بأسماء الطلبة المتغيبين والذين تعرضوا لمشاكل تقنية خلال تأدية الامتحان على الرابط الموضح أدناه بعد الانتهاء من الامتحان مباشرةً، ويتم وضع ملاحظ على كل قاعة امتحانية، وستعقد لجان خاصة للطلبة «أصحاب الهمم» وفق الخطط التربوية الفردية والطلبة أصحاب الأمراض المزمنة وفق التقارير الطبية الحديثة.

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