«الإمارات للتطوير التربوي» تنال الاعتماد الدولي من «زيفا» الألمانية

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

كشفت كلية الإمارات للتطوير التربوي عن حصولها على الاعتماد الأكاديمي الدولي من قبل الهيئة المركزية للتقييم والاعتماد «زيفا» هانوفر الألمانية، وهي واحدة من أهم المؤسسات التي تمنح وثيقة مرجعية لمؤسسات التعليم العالي خارج ألمانيا، حيث حصلت الكلية على الاعتماد الدولي لعدد من برامجها الأكاديمية التي تشمل 4 برامج دبلوم و5 برامج ماجستير و3 برامج دكتوراه، إلى جانب الاعتماد المؤسسي ونظام ضمان الجودة الخاص بها، لتحقق بهذا إنجازاً مهماً جديداً يؤكد على اعتمادها لأفضل الممارسات العالمية في القطاع التعليمي.

أهمية

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم الحجري، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي، على أهمية هذا الإنجاز كونه يعد خطوة نوعية في تعزيز منظومة التعليم في الدولة تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التعليم المستدام في الدولة، والتركيز على تطوير أدوات التعليم التي تعزز من تطوير قادة المستقبل كونهم القاعدة الصلبة للانطلاق نحو مرحلة ما بعد النفط.

وتطرق دكتور الحجري إلى الحديث عن أبرز تخصصات الكلية، ودورها الداعم في تطوير منظومة التعليم في الإمارات من خلال الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، ومجلس التعليم والموارد البشرية، ومشيراً إلى أن الكلية عرضت ثلاث سياسيات وهي «التنمر، والنمو العقلي، والتقييم الذاتي وإكمال النواقص».

تخصصات

أشار الدكتور إبراهيم الحجري إلى أن أكثر التخصصات التي يقبل عليها الطلبة وأغلبهم موظفون في المجال التربوي، هي التقييم والقياس، علم الأعصاب المعرفي، علم السلوك التطبيقي، والإرشاد والتوجيه، ويعتبر التخصص الأخير مهماً جداً في توجيه الطلبة باختيار تخصص ودراسة المستقبل، ويوفر التوافق بين الدراسة وسوق العمل، وتوجيه الطلبة بأهمية التخصصات المستقبلية والتي تتوافق وتحتاجها دولة الإمارات خلال السنوات المقبلة.

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